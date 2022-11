“Las nadadoras”: 4 datos claves de la historia real de la película que ya es un éxito

Relata un viaje desde una Siria devastada por la guerra hasta los Juego Olímpicos de Río de 2016. Dos hermanas refugiadas se lanzan a una desgarradora aventura en la que usarán sus habilidades en natación. (Netflix)

Cada determinado tiempo llega a los servicios de streaming una trama conmovedora que lográ atrapar la atención y robarse el corazón del espectador. Una de ellas es Las nadadoras, la nueva producción de Netflix basada en una historia real, que ha logrado sacarle varias lágrimas a quienes ya la han visto. Desde su estreno en el pasado en el Festival de Cine de Toronto en septiembre, el largometraje también ha cosechado críticas positivas de los especialistas.

El film que relata una desgarradora historia real de refugiadas de la guerra y los Juegos Olímpicos La película se llama “Las nadadoras” y recorre la vida de dos chicas sirias que huyeron de su tierra y compitieron en Rio de 2016 VER NOTA

El film cuenta la historia de dos mujeres, las hermanas Yusra y Sara Mardini, dos jóvenes aspirantes a nadadoras que huyen de su hogar en Siria, Damasco, lugar devastado por la guerra, para buscar una nueva vida en Europa. En su trayecto ambas deberán enfrentarse a diversas situaciones aterradoras. Es su amor y pasión por la natación, inculcado en ellas por su padre, Ezzat, lo que las ayuda a sobrevivir en muchas situaciones y, al final, logran su sueño de competir en los Juegos Olímpicos.

El film se basa en la historia real de las hermanas Yusra y Sara Mardini. (Netflix)

Camino difícil

“Merlina”: todo lo que debes saber antes del estreno de la nueva serie de Tim Burton para Netflix La producción protagonizada por Jenna Ortega estrena el 23 de noviembre VER NOTA

Este largometraje se basa en la historia de las hermanas Yusra y Sara Mardini, quienes huyeron de su hogar en 2015. Durante su peligroso viaje, pasaron por el Líbano a Turquía, antes de pagar a traficantes para que las llevaran a Grecia y por tierra a Alemania. Durante su trayecto en barco, el motor dejó de funcionar y la embarcación comenzó a hundirse. Las jóvenes tuvieron que saltar al mar y jalaron el bote a la orilla durante casi cuatro horas, salvando a todos los pasajeros que iban con ellas.

Una de las hermanas contó recientemente a Vogue sobre la experiencia y detallaron que ser expertas nadadoras les salvo la vida en más de una ocasión: “Usamos nuestras piernas y un brazo cada uno; sosteníamos la cuerda con el otro y pateábamos y pateábamos. Las olas seguían llegando y golpeándome en el ojo. Esa fue la parte más difícil: el escozor del agua salada. Pero qué íbamos a hacer ¿Dejar que todos se ahoguen? Estábamos tirando y nadando para salvar sus vidas”.

“Matilda, el musical”: la sorprendente pieza teatral llevada al cine y más datos antes de su estreno Alisha Weir, Emma Thompson y Lashana Lynch protagonizan esta película de Netflix basada en el premiado musical de teatro VER NOTA

Ambas mujeres llegaron sanas y a salvo a Alemania, donde continuó su travesía y fue un año después de su peligroso viaje, que Yusra logró su sueño de competir en eventos de natación en los Juegos Olímpicos de Río 2016 como parte del equipo olímpico de refugiados. Seis años más tarde Netflix ha estrenado el largometraje sobre estas vidas inspiradoras.

La película se ha convertido en una de las producciones más vistas en la plataforma. (Netflix)

¿Qué tan real es la historia?

Este largometraje cuenta con la aprobación y la asesoría de las hermanas, quienes prestaron sus anécdotas para el guion de esta producción. Uno de los pasajes en los que no se ahonda es cuando en 2018 Sara fue arrestada, mientras realizaba un trabajo de ayuda humanitaria en la isla griega de Lesbos, donde ella y Yusra llegaron por primera vez durante su propio viaje de refugiados. Estuvo en la cárcel durante más de tres meses, acusada de espionaje, contrabando y por supuestamente pertenecer a una organización criminal. El juicio ha sido aplazado, sigue en proceso sin una sentencia hasta ahora.

En 2019 Sara habló sobre el trauma que le generó el escapar de su país, razón por la que tras lograr su sueño de participar en Juegos Olímpicos, decidió mantener un bajo perfil y estar fuera de las cámaras, hasta ahora que su film estrenó. Por su parte Yusra le dijo a The Guardian: “A ella le da miedo empezar con algo, porque no sabe lo que va a pasar en el futuro. Lo está asimilando todo, disfrutando de que la película se estrene. Podría ser difícil para ella porque ahora mucha gente sabe lo que está pasando. Espero que termine pronto y que la película empuje las cosas en la dirección correcta para ella y las demás personas involucradas”.

Las hermanas Manal Issa y Nathalie Issa interpretan a las protagonistas de la historia. (Netflix)

Las protagonistas no sabían nadar

Recientemente en una entrevista con The Guardian, Manal detalló que aunque la historia le había encantando tras leer el guion, al inicio tuvo que rechazar el papel, ya que le daba miedo el agua: “La primera vez que recibí la oferta para el papel, la rechacé porque no sabía nadar”, reveló Manal. Sin embargo explicó que el equipo de producción les dio lecciones de natación a ella y a su hermana, por lo que pudieron seguir en el proyecto. “Fue muy difícil al principio, pero luego perseveramos. Una vez que sabes cómo flotar, es agradable en el agua y quieres hacer estilo libre, y una vez que tienes una meta, quieres lograrla”.

La propia Yusra le dijo al sitio que Nathalie y Manal eran las elecciones perfectas para interpretar los papeles de ambas hermanas. “Esa fue la belleza de eso porque vienen de un entorno similar, sabían exactamente por lo que pasamos cuando éramos niñas. Eso es lo que lo hizo tan increíble. Cada vez que lo vemos, lloramos”, dijo.

Las verdaderas hermanas asesoraron al equipo de producción. (Netflix)

¿Quién protagoniza Las nadadoras?

Las hermanas de la vida real Manal y Nathalie Issa están interpretando los papeles principales en Las nadadoras. Manal Issa interpreta a Sara, mientras que Nathalie Issa es Yusra. Este es el primer rol global para ambas. El actor del Good Karma Hospital, James Krishna Floyd, también protagoniza. Anteriormente actuó bajo la dirección de Sally El Hosaini en la película My Brother The Devil. Ali Suliman (The Promise y Tom Clancy’s Jack Ryan) también aparece en la película al igual que Matthias Schweighöfer, que da vida al entrenador de natación Sven, Ahmed Malek se mete en la piel de su compañero refugiado Nizar.

Por su parte, Manal Issa interpretó a Lina en la película Parisienne de 2015 y protagonizó la película The Anger del año pasado, sobre una joven libanesa que escapa de su pequeño pueblo y entabla una relación con un hombre europeo. También apareción en The Sea Ahead. Por su parte Nathalie llevó el rol principal en el largometraje sirio My Favourite Fabric .

Las nadadoras ya se encuentra disponible en Netflix.

Seguir leyendo: