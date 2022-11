James Gunn no estará a cargo de DC Comics

Peacemaker es una serie creada por James Gunn, basada en el personaje del mismo. Es una serie derivada de la película "The Suicide Squad" y la primera ambientada en el Universo extendido de DC. (HBO Max)

Hace un mes se dio a conocer que James Gunn y Peter Safran estarán al frente de DC Studios. La noticia fue bien recibida por los fanáticos del realizador de Peacemaker y se espera que con la llegada de director, haya una nueva era para los superhéroes luego de los diversos cambios que ha tenido la compañía en los pasados cuatro años. Ahora es Gunn quien detalló que su nuevo cargo no abarcará la parte editorial de la compañía y que sus funciones se limitarán a todo lo que tiene que ver con los largometrajes y series de Detective Comics.

Desde que se dio la noticia, los fanáticos de los superhéroes de la marca se preguntan cómo será el universo que desarrollará Gunn, el cuál incluye películas, programas de televisión y juegos. Sin embargo, el director de El escuadrón suicida acaba de aclarar que no estará involucrado en la parte de los cómics de DC.

James Gunn es ahora copresidente y codirector de DC Studios. (REUTERS/Mario Anzuoni)

Fue a través de su cuenta de twitter que James Gunn se puso a interactuar con sus seguidores, a quienes respondió sus dudas sobre como será el universo que va a crear. Fue en esta plática en redes sociales que un usuario le preguntó a James si tendría influencia en las historietas animadas de DC Publishing. El realizador respondió que: “Como todos saben, soy un gran fanático de los cómics y espero que todo lo que hagamos lleve a más personas a leer DC Comics (y viceversa). Pero Peter y yo no estamos a cargo de los cómics, solo de todo el entretenimiento filmado de DC”. Esta respuesta no debería ser una gran sorpresa, ya que Gunn y Safran son cineastas, no escritores de cómics.

Los programas y películas de DC en el pasado siempre han influido en los cómics de una forma u otra. Por ejemplo, John Diggle y Harley Quinn debutaron en Arrow y Batman: The Animated Series respectivamente antes de saltar a los cómics años después. Además, probablemente sea una apuesta segura que los cómics vinculados a las películas de DC continúen. Películas como Wonder Woman 1984, The Batman, Black Adam y la próxima The Flash han influido a las historietas cómicas.

Personajes que James Gunn podría llevar a la pantalla. (HBO Max)

Gunn detalló que el objetivo final es lograr que los lectores ávidos de cómics vean las películas y los fanáticos de las películas de DC lean las obras que inspiraron las historias épicas en la pantalla. Una de las principales tareas del director será lograr las mejores producciones en cine y televisión para que la gente quiera invertir en comprar tiras cómicas, por que sin esas ventas no habrían largometrajes.

Ahora que James es el encargado en DC, algunos de los personajes que se podrían ver en pantalla llevan años en desarrollo y otros son segundas o terceras partes de franquicias ya establecidas. Especialistas predicen que Gunn apostará por personajes menos conocidos y poco explorados en el cine o la televisión, así como en su momento hizo con Rocket Raccoon y Peacemaker, que terminaron convirtiéndose en los favoritos de millones.

Este año James Gunn estrenará "Guardianes de la Galaxia vol. 3". (Marvel Studios)

La noticia del nuevo cargo de Gunn es un cambio de juego para Warner Bros. ya que James quizás tiene mayor conocimiento de primera mano que cualquier otro ejecutivo sobre las vicisitudes de cómo funciona el cine moderno de superhéroes. El realizador ha tenido éxito en las dos casas más grandes del género: Marvel Studios de Disney y la división DC de Warner Bros. Ahora será exclusivo de Superman y sus amigos.

Puedes disfrutar Escuadrón suicida y Peacemaker, dos de las producciones más recientes de James Gunn a través de la plataforma de HBO Max.

