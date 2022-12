“Avatar: el camino del agua” lanza pósters y muestra nuevos personajes

Ambientada más de una década después de los acontecimientos de la primera película, "Avatar: El sentido del agua" contará la historia de la familia Sully y los problemas que los persiguen. (20th Century Studios)

Faltan menos de tres semanas para que la esperada secuela de Avatar (2009) titulada El camino del agua llegué a los cines de todo el mundo. Aunque hace unos días se lanzó el tráiler definitivo de la película, ahora se ha dado a conocer nuevos carteles que muestran a personajes desconocidos en la historia creada por James Cameron. Estas imágenes dan a los fanáticos una mirada más cercana y profunda de la trama, revelando rostros nuevosque aparecerán por primera vez en la producción.

Fue a través de la cuenta oficial de twitter de Disney+, que se han revelado nueve pósters del anticipado film, los cuales buscan darle una importancia a una variedad de personalidades que traerá el largometraje. Las nuevas fotografías muestran a varios miembros ya conocidos de Pandora como Jake Sully (Sam Worthington) y Neytiri (Zoe Saldaña), quienes miran a lo lejos con expresiones serias en sus rostros. Las fotografías además dejan ver que en sus rostros tienen nuevas marcas que en la primera parte no poseían.

Uno de los nuevos personajes en la historia. (20th Century Studios)

Una de las imágenes que destaca de entre todos las reveladas, es una que muestra a un personaje que no es un Na´vi, pero que porta la indumentaria y marcas en la cara y cuerpo de un nativo de Pandora. Se trata de un humano llamado Miles “Spider” Socorro, interpretado por Jack Champion, quien se muestra con mirada retadora, quien observa directamente a la cámara. Sus marcas en el cabello y la piel representan la apariencia de un nativo, pero su piel no es azul. Esto ha hecho pensar a los fanáticos, cuál será el papel jugará en la historia.

Los carteles también muestran nuevos personajes, incluido Cliff Curtis como un miembro de Pandora llamado Tonowari, Kate Winslet como Ronal, y el regreso de Stephen Lang como el villano Miles Quaritch, esta vez apareciendo como un Na´vi. La mayoría de los personajes en los nuevos pósters parecen cautelosos o listos para la guerra. Mientras tanto el personaje de Sigourney Weaver, parece estar pasándola bien.

La película tendrá una duración de tres horas. (20th Century Studios)

Durante las celebraciones de Acción de Gracias, el productor Jon Landau compartió una fotografía de él y el equipo de posproducción, incluido el director Cameron, celebrando el final. “Felicitaciones a toda la familia Avatar: The Way of Water”, escribió Landau. “Ayer completamos nuestra mezcla final y masterización de imágenes y tomé esta foto de nuestro equipo de post-acabado. Estoy agradecido con cada uno de ustedes por sus contribuciones a la película”.

Avatar: The Way of Water es la esperada secuela de Avatar (2009), ambientada aproximadamente diez años después de la película original. La película verá a Jake Sully, Neytiri y su familia : Neteyam (Flatters), Kirk (Weaver), Lo’ak (Britain Dalton) y Tuktirey (Trinity Bliss), mudándose a un nuevo lugar, previo a una guerra que se aproxima. Esta secuela será más larga que su precursora -con una duración de190 minutos- y se convertirá en la segunda entrega de la franquicia creada por James Cameron. El tiempo supera al film original que, en su lanzamiento de 2009, duró un total de 162 minutos.

A Latinoamérica la película llegará el 15 de diciembre. (20th Century Studios)

Dirigida por Cameron y también producida por él junto a Jon Landau, Avatar: el camino del agua está protagonizada por Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang y Kate Winslet. El guion estuvo a cargo de Cameron, Rick Jaffa y Amanda Silver. La historia pertenece a Cameron, Rick Jaffa, Amanda Silver, Josh Friedman y Shane Salerno. David Valdes y Richard Baneham son los productores ejecutivos de la película.

Avatar (2009) fue una película ganadora del Óscar que causó sorpresa en su momento. No solo por su compleja historia que evocaba la crueldad humana en el mundo de hoy, sino también por los avances tecnológicos que se aplicaron al cine. Ahora Avatar: el camino del agua estrena el 15 de diciembre en Latinoamérica.

Antes de que llegue esta secuela, puedes disfrutar de Avatar la cual ya está disponible en la plataforma de Disney+.

