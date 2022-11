“El cascanueces, versión hip hop”, una nueva reinterpretación del clásico navideño llegó a Disney+

Reinterpretación del clásico navideño "El cascanueces", creado por Chaikovski en 1892. (Disney Plus)

El Cascanueces es uno de los ballets más conocidos y amados en la historia de la danza clásica y también es una de las obras que han sido más adaptadas desde que se creó hace más de un siglo. A lo largo de las décadas Disney ha realizado dos versiones anteriores, primero como un segmento en la película animada Fantasia de 1940 , y luego en 2018, una versión de acción en vivo llamada El cascanueces y los cuatro reinos (The Nutcracker and the Four Realms), que amplió aún más la popular trama. Ahora, la empresa de animación hace una tercera reinvención con la que busca llegar a un público más joven.

Se trata de El cascanueces, versión hip hop, producción que recién estreno a través de Disney+ y que al igual que la versión tradicional de El Cascanueces, contará la historia de una joven transportada a un mundo mágico durante una fiesta navideña. En esta ocasión hay algunos cambios importantes en la producción, uno de ellos es que la trama se llevará a cabo en las calles de la ciudad de Nueva York en lugar de un gran palacio y continuará durante una fiesta de Nochevieja, en lugar de una reunión de Nochebuena.

Esta nueva versión está llena de hip hop y breakdance. (Disney+)

Al igual que la producción original, Clara y el soldado Cascanueces emprenden una aventura en una tierra mágica de fantasía. Pero en esta versión, la historia incluye grafitis e imágenes digitales, así como diversos números musicales de breakdance. Además destacarán las pertituras originales de Piotr Ilich Chaikovski, pero ahora reinterpretadas por algunos djs, cuyas nuevas versiones musicales buscan ser del agrado de las audicencias más jóvenes.

El especial de Disney+ se inspiró en el programa en vivo y tiene un pequeño giro en la trama. Según la sinopsis, los padres de Maria-Clara no se llevan bien en la fiesta anual de fin de año. Con la esperanza de reunir a sus padres, se embarca en una aventura de vacaciones para reunir a sus papás y encuentra la ayuda de un fabricante de juguetes mágico, Drosselmeyer, y el Cascanueces a quien le da vida. Juntos, los soldaditos y los ratones hacen “regresar en el tiempo a la Tierra de los Dulces para encontrar la llave que desbloquee su deseo navideño”.

Es la tercera ocasión en que la compañía hace una versión de este clásico. (Disney+)

Rev Run de RUN DMC es el narrador del especial, mientras Kurtis Blow, otra leyenda del hip-hop, también forma parte de la producción como MC invitado especial. Caché Melvin interpreta a María Clara y Du-Shaunt “Fik-Shun” Stegall interpreta al Cascanueces. Otros miembros del reparto incluyen a Stephen “tWitch” Boss, Allison Holker Boss, Comfort Fedoke, Jabbawockeez, Jaja Vankova, Tiler Peck, Nicholas “Slick” Stewart, Robert Green, BDash, Kevin “Konkrete” Davis, Viktor White, Jean Sok, KidaTheGreat AKA Kida Burns, Alex Wong, Simrin Player, Ray Basa, D-Trix, Marisa Kouroubacalis, Mikhail Baryshnikov Phil Wright.

“¡Esto se siente como un sueño!”, detalló Melvin recientemente en su cuenta de Instagram acerca del especial navideño. “¡Estoy más que agradecida de ser parte de una película tan increíble y especial como esta. Estoy tan emocionada que no puedo creer que ya esté aquí! Reimaginado, reinventado, remezclado”, dijo.

Este especial es protagonizado por Cache Melvin. (Disney+)

El Cascanueces versión Hip Hop estrenó en Disney+ este 25 de noviembre, pero una producción teatral del mismo nombre ha sido una sensación durante la última década. Dirigida y coreografiada por Jennifer Weber, la sensación musical de larga duración ha combinado durante mucho tiempo elementos del ballet original y le ha agregado un toque moderno con nueva música, baile y estilo.

Además de esta nueva versión, puedes disfrutar de El cascanueces y los cuatro reinos de 2018, la cual está disponible en Disney+.

