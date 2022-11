“Wakanda por siempre” se convierte en el segundo mejor debut cinematográfico del año

Entrevista a Ryan Coogler, director de Wakanda Forever. (Marvel)

Wakanda por siempre de Marvel dominó la taquilla estadounidense y mundial en su debut. Recaudó 180 millones de dólares en el mercado local durante su primer fin de semana. Con estas cifras, la secuela de Pantera negra consiguió un nuevo récord como el mejor estreno para una película estrenada en noviembre, superando la marca anterior de 158 millones de dólares establecida por Los juegos del hambre: en llamas de 2013. A nivel mundial, la aventura de superhéroes recaudó la suma de 330 millones, de los cuales 150 son de otros 55 países en los que el film también estrenó.

El éxito que ha obtenido la nueva película de Marvel ha superado en un fin de semana más de lo que lleva recaudado Black Adam a casi un mes de su lanzamiento, pues el largometraje protagonizada por Dwayne Johnson, que esta semana baja a la segunda posición en Estados Unidos con 10 millones de dólares, lleva acumulados 152.5 millones en Estados Unidos desde que se llegó al cine el 21 de octubre.

El largometraje recaudó 330 milllones de dólares en su primer fin de semana. (Marvel)

Aunque las cifras registradas por Pantera negra son positivas, se ha quedado por debajo de los números marcadas en su momento por Marvel, ya que la primera entrega debutó en Estados Unidos con 202 millones. Tampoco ha logrado el mejor debut del año, ese aún está en manos de Doctor Strange en el Multiverso de la locura, que recaudó en su fin de semana de estreno 187. 4 millones de dólares.

Habrá que ver si Wakanda por siempre se mantiene mejor que la producción protagonizada por Benedict Cumberbatch y logra convertirse en la tercera película de 2022 en superar la mítica cifra de los 1.000 millones en taquilla. Hasta ahora solamente lo han conseguido Top Gun: Maverick (1.486 millones) y Jurassic World: Dominion (1.001 millones). Eso sí, su primer objetivo será alcanzar los 600 millones, ya que se calcula que será a partir de esa cifra cuando empiece a dar beneficios.

"Wakanda por siempre" tiene el récord del mejor debut de una película en noviembre. (Marvel)

Desde su preproducción, este largometraje se ha enfrentado a diversos obstáculos para poder llegar a la gran pantalla. Además de la muerte de su protagonista Chadwick Boseman, el proyecto de 250 millones se filmó en medio de COVID y también tuvo que lidiar con una lesión de Letitia Wright, que requirió que se suspendiera la filmación. Algunos especialistas han señalado que China se ha vuelto más inaccesible a los estrenos de Hollywood y la invasión de Rusia a Ucrania ha hecho que los films de Marvel ya no se proyectan en el país. Esto hace pensar que Wakanda por siempre no alcance la marca de 1.4 mil millones que logró su predecesora.

Tony Chambers, vicepresidente ejecutivo y jefe de distribución cinematográfica de Disney, la empresa de Marvel, atribuyó el éxito de la película a “la trayectoria de Marvel”, así como a “la calidad de la realización”. La primera parte de esta franquicia concluyó con una recaudación de 700 millones (En Estados Unidos). Luego finalizó con 1.3 mil millones a nivel mundial, frente a un presupuesto de 200 millones de dólares.

La película contó con un presupuesto de 250 millones de dólares. (Marvel)

Marvel ahora tiene tres de los cinco mejores fines de semana de estreno del año; Thor: Love and Thunder que obtuvo 144 millones en su debut. Otros estrenos con buenos números incluyeron Jurassic World Dominion (145 millones), The Batman (134 millones) y Top Gun: Maverick (126 millones). El debut de 180 millones de Wakanda por siempre está justo por delante de Capitán América: Civil War (179 millones) y Iron Man 3 (174 millones). Se espera que la secuela de Pantera negra domine la taquilla hasta que Avatar: The Way of the Water de Disney llegue el próximo mes.

Pantera Negra: Wakanda por siempre ya esta disponible en cines y si quieres revivir la primera entrega la puedes disfrutar a través del servicio de Disney+.

