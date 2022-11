Cate Blanchett protagoniza su nueva película “Tár” y aquí puedes ver su tráiler oficial

La película sigue la vida y la caída de una renombrada directora y compositora, interpretada por Cate Blanchett , en su búsqueda por mantener su estatus e imagen. (Universal Pictures)

Desde su estreno en el Festival de Cine de Venecia, la nueva película de Cate Blanchett, Tár ha conseguido excelentes críticas por parte del público y la prensa especializada. La actriz australiana obtuvo por este trabajo la Copa Volpi a la mejor actriz en dicho encuentro fílmico y su nombre comienza a sonar fuerte para la próxima entrega del premio Oscar. La película fue escrita, dirigida y producida por el tres veces nominado al premio de la academia Todd Field, quien llevaba 16 años sin dirigir un proyecto. Previo a su estreno en cines de Latinoamérica, el largometraja ha presentado su primer avance.

Blanchett y Field presentan la historia de una conductora titular de una sinfónica, cuya reputación comienza a desmoronarse después de que queda expuesta por mala conducta en un mundo posterior a #MeToo. La trama sigue a Lydia Tár, a quien se presenta como una mujer empoderada y calculadora en la cima de su carrera, teniendo éxito dirigiendo para la Orquesta de Berlín. El avance muestra como la artista es considerada una de las mejores compositoras vivas. En una entrevista ella anuncia que su siguiente proyecto será una grabación en vivo de la 5ª Sinfonía de Mahler. Todo parece ir según lo planeado hasta que su conducta sexual inapropiada en el pasado sale a la luz, después de que Krista Taylor, una joven y prometedora directora a la que solía asesorar, se quita la vida.

Todd Field regresa como director tras 16 años sin lanzar una película. (Universal Pictures)

En el adelanto de más de dos minutos, también se muestra como es a partir de estas acusaciones que el mundo entero de Tár se comienzan a desmoronarse. La protagonista se tendrá que enfrentar a las consecuencias de sus acciones pasadas y deberá de luchar contra el linchamiento mediático. Asimismo se verá en medio de la cultura de la cancelación, que la llevará ha quedarse sin trabajo, mientras sus amistades y compañeros comienzan a alejarse, perdiendo el respeto y estatus que se había ganado. La mujer se da cuenta que gradualmente todo por lo que ha trabajado todo su vida, se le escapa de las manos sin poder hacer nada.

Durante la rueda de medios del film, Todd Field aseguró que este largometraje surgió por el deseo de plantear preguntas sobre el poder. Además de cuestionamientos que llevaba años realizándose sobre el abuso de la autoridad, las estructuras de mando en el plano laboral y por qué esas pirámides existen en primer lugar. “¿Qué tipo de conversación se permite tener? ¿Hay espacio para la retórica? ¿Hay espacio para una conversación en la que podamos ponernos en los zapatos del otro y encontrar un punto en común?”, dijo el cineasta y continuó: “Esas son preguntas importantes que plantear. No voy a pretender que esta película haga todas esas preguntas, definitivamente tampoco las responde, pero esa es la esencia de la idea”.

Por este trabajo la actriz recibió la Copa Volpi en el Festival de Venecia. (Universal Pictures)

Al momento de plantearse la historia, Field reconoció que deseaba que su protagonista fuera alguien en una posición privilegiada, de quien no se esperan ese tipo de acciones reprochables. Por eso sabía que Lydia Tár (Blanchett) no sería la directora de una empresa o de una firma de arquitectos, sino la primera directora femenina de una reconocida orquesta alemana, un lugar que una mujer nunca hubiese ocupado antes. Ella es una artista que está en un momento crucial de su vida cuando inicia la película. Está por publicar su libro de memorias, mientras la orquesta que comanda se prepara para interpretar uno de sus grandes proyectos.

En una reciente entrevista con Collider, Nina Hoss, quien da vida a Sharon, la actual pareja de Lydia y es primer violín de la orquesta, señaló que la película acerca al espectador a un mundo aparentemente perfecto, que al final también está corrompido. La actriz aseguró que el largometraje invita a conocer y reflexionar no sólo acerca del comportamiento del acusado, sino de todos aquellos que lo rodean. A preguntarse que tan involucrados han estados los demás de manera sistemática en lo hecho por el aparente abusador y a su vez que tanta culpabilidad tiene el sistema.

Nueva película de Cate Blanchett en la que interpreta a una directora de orquesta acusada de abuso. (Uiversal Pictures)

“Espero que la gente no se sienta desalentada pensando que esta es una película elitista o un tema elitista. Definitivamente no tienes que ser un conocedor de la música clásica. Se trata de muchas otras cosas”, dijo Hoss. “Te hace pensar, espero, sobre quiénes son esas personas que apoyan a la gente en posiciones de poder para hacer ciertas cosas y si lo haces a veces, es porque en realidad te beneficias con ello. También aborda el tema de ser creativo: ‘¿Encabezar una institución como una gran orquesta te impide hacer lo que realmente quieres hacer?’”.

El director Todd Field es conocido por su trabajo en películas como In the Bedroom (2001) y Little Children (2006). Ahora con Tár, parece que el cineasta está listo para repetir el éxito que obtuvo con sus anteriores trabajos, ya que la película ha recibido elogios generalizados de la crítica y en su pasó por la taquilla estadounidense también ha tenido buenos números. Esta producción incluye en su elenco a Noémie Merlant (Retrato de una dama en llamas), Nina Hoss (El hombre más buscado) y Mark Strong (Sherlock Holmes). La ganadora del Premio de la Academia Hildur Guðnadóttir (Joker) compuso la partitura original.

En esta imagen proporcionada por Focus Features, Cate Blanchett como Lydia Tár en "TÁR". (Focus Features via AP)

Tár llegaría a los cines de América Latina en febrero del próximo año.

