“Wakanda por siempre” es una secuela sobre la pérdida y el seguir adelante llena de acción y algunos recursos obvios

Ryan Coogler, director de “Wakanda por siempre”, habló sobre la pérdida del actor: “Estuvimos trabajando en el guion con todas las expectativas de hacerlo con Chadwick” Esta semana se estrena “Wakanda para siempre”, la secuela del film de 2018 e Infobae conversó con su director sobre el desarrollo de la historia ya sin su protagonista, Chadwick Boseman, y la creación de Namor, el nuevo personaje, y su cultura VER NOTA

La película número 30 del Universo cinematográfico de Marvel tenía que ser especial. En este caso, se eligió a una de las más esperadas secuelas que tenía un gran desafío por delante: reinventarse ante la pérdida de su protagonista. La muerte del actor Chadwick Boseman en 2020 sorprendió a todos y la franquicia Pantera Negra (Black Panther) se quedaría sin el rostro principal. La respuesta del director y los directivos fue hacerle un gran homenaje.

Ryan Coogler, director de la primera entrega y ahora de Wakanda para siempre, no eligió evadir el tema. Ni tampoco hacer un film con una introducción y mención de T’Challa para luego hacer de cuenta que no pasó nada, todo lo contrario, se comprometió en construir una historia teniendo como base la angustia de sus protagonistas por la pérdida de su líder. La historia aborda básicamente eso, la pérdida, el duelo; pero también el seguir adelante pese a la tristeza y a los próximos grandes problemas a solucionar. Pero hay más. Como explicó el director a Infobae en una entrevista, la franquicia Wakanda también se trata de diferentes culturas alrededor del mundo y el respeto por ellas, creando personajes que las representen. Ese mix se convirtió en la esencia de esta secuela.

A raíz de la muerte del rey T’Challa (Boseman), el primer adelanto mostró una nueva amenaza para los miembros de la realeza de dicha nación que perdió a su máximo guerrero. Un nuevo villano se presenta para desafiar los límites de su tolerancia y poderío. Su nombre es Namor (Tenoch Huerta), quien se enfrentará a las ahora líderes de ese país al no responder a su demanda: aliarse para enfrentarse a los colonizadores que quieren el vibranium que existe en sus dos naciones. Ante la falta de respuesta de Wakanda, Namor no duda en asegurarle a Ramonda (Angela Basset) que, sin su rey, la nación oculta caerá. La princesa Shuri (Letitia Wright), su madre y su ejército, liderado por Okoye (Danai Gurira) tendrán que afrontar la dura batalla que se viene.

La elección de Huerta como Namor, el líder de una raza submarina inspirada en la cultura Maya y Azteca, resulta un gran acierto para la película. Se muestra al personaje luchando contra los conquistadores españoles y otros colonizadores antes de finalmente retirarse al océano. En lugar de esconderse en la tecnología como lo hicieron en Wakanda, se fueron al fondo del océano para evitar ser conquistados. Un paralelismo entre un pueblo y otro, bastante bien diseñado, aunque por momentos se siente como un recurso un poco obvio.

La reinvención de Wakanda, la sentida despedida de su Rey y la pesada herencia para algunos de los personajes, son los puntos fuertes de esta historia junto a los que repiten de la anterior entrega: arte, música, fotografía y escenas de acción. E, incluso, narrativamente, lo que se le reprocharía a otra producción de Marvel, aquí no se siente. Wakanda para siempre no avanza en la historia general, esa que desembocaría en las próximas Avengers, pero en ningún momento parece necesitarla como sí en otras que integraron la fase cuatro. El duelo interno de todo un pueblo y el enfrentamiento a un igual como el pueblo de Namor resultan suficientemente interesantes como para no tocar el futuro.

El guion y la buena interpretación de sus protagonistas también ayudan a no sentir la ausencia de su protagonista, ya que la primera película había construido muy bien las bases de una Wakanda rica culturalmente, en tradiciones y diferentes miembros de las tribus que componen a esta nación. Además, repiten cierta estructura: una muerte, una invasión y posible peligro, la búsqueda de una respuesta externa (la desaprovechada aparición de Dominique Thorne como Riri Williams, futura protagonista de la serie Ironheart) y luego la preparación para el choque final.

Más allá de los muchos aciertos de esta secuela y de construir una historia que sigue siendo interesante sin depender del resto de los personajes de Marvel, el nuevo film de Ryan Coogler tiene algunas falencias importantes: nunca termina de llegar a su conflicto final con fuerza ante la necesidad de una confrontación entre las dos fuerzas en choque. Y cuando llega, sucede sin más. Y el otro problema es su duración, superó las dos horas y media; sin embargo, sobre la hora y media empieza a sentirse el agotamiento, la necesidad de que sucedan las cosas.

Coogler, en su cuarto largometraje, vuelve a demostrar el valor que le da a la construcción de culturas: rituales, arte, lenguaje y a la defensa de su soberanía y recursos. En este caso, por dos. Y establece un nuevo enemigo para su propia franquicia que mejor no revelar nada para sorpresa de quienes vean la película en los próximos días. Digna secuela de Pantera Negra que vuelve a apostar a la historia por encima de la acción y que se convierte en un interesante homenaje ante la pérdida del actor. Wakanda para siempre uno de los puntos altos de la fase 4 que se despide extrañando a los Avengers, pero construyendo una buena base para el futuro.

Wakanda para siempre se estrena el próximo 10 de noviembre en cines de América Latina.

