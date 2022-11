Dwayne Johnson y Chris Evans se unen en la próxima película navideña de Prime Video

La película navideña protagonizada por Chris Evans y Dwayne Johnson llegará en diciembre de 2022. (Prime Video)

La temporada navideña de 2022 acaba de llegar, pero Dwayne Johnson y Chris Evans ya están trabajando en una película basada en esta época, pero planeada para que estrene el próximo año. Se trata de Red One, nuevo largometraje en el que el ex luchador compartirá créditos con Evans y J.K. Simmons, en una historia que llegará al espectador a través de Prime Video. El inicio de la producción de este proyecto que es dirigido por Jake Kasdan dio inicio hace algunos días.

Luego del éxito que lograron Dwayne y Kasdan en las dos películas que se han hecho de Jumanji (en su nueva etapa), ambos personajes se unen para este largometraje que había sido anunciado a inicio de 2022. Aunque aún no se han revelado grandes detalles acerca de la trama que envolverá esta historia, se sabe que el ganador del Oscar J.K. Simmons se une al elenco para dar vida a Santa Claus. Por su parte la nominada al Emmy Bonnie Hunt se meterá en el personaje de la Sra. Claus.

En 2021 Dwayne Johnson estrenó en streaming "Red Notice". (Netflix)

A través de sus redes sociales, Johnson anunció que ha comenzado el rodaje de este próximo proyecto: “Comienza a parecerse mucho a CHRISTMAAAAS. Comenzamos oficialmente la producción de nuestra película de la franquicia CHRISTMAS titulada Red One con mi chico Chris Evans”, escribió en Instagram. También compartió una primera imagen de los dos actores en el set de la película. Si bien se desconoce en este momento a quién interpretará Dwayne, muchos fanáticos del actor han señalado que el disfraz que porta, guarda cierta similitud con el que usa Deadpool.

Por su parte, el productor del film Hiram García ha aprovechado sus redes para burlarse de la película. La ha comparado con Hobbs & Shaw (protagonizada por Dwayne), mezclada con Guardianes de la Galaxia. García también se burló de los “elementos mitológicos locos“ que tendrá la historia, al tiempo que prometió que este proyecto buscará jugar con los clichés de las producciones navideñas. Red One se complementará con un elenco conformado por Lucy Liu, Kiernan Shipka, Mary Elizabeth Ellis y Nick Kroll.

Chris Evans ya ha trabajado con plataformas streaming, este año estrenó "The Gray Man". (Netflix)

Según se dio a conocer, a Johnson se le pagaron 50 millones de dólares por su participación en este proyecto. Es una de las apuestas fuertes de Prime Video para el próximo año. El protagonista de Black Adam está familiarizado con trabajar para los principales servicios de streaming, ya que protagonizó el thriller de espías de Netflix, Red Notice (que no tiene relación con Red One) junto a sus compañeros Ryan Reynolds y Gal Gadot. En el caso de Evans, tras dejar el traje de Capitán América, también se unió a la plataforma de la N, para ser parte de la película de acción de los hermanos Russo de 2022, The Grey Man .

El largometraje que será de corte familiar cuenta con el guionista y productor de Fast & Furious, Chris Morgan y la trama se basará en una idea original de Hiram García. Amazon Studios se quedó con el proyecto en una guerra de ofertas competitiva. Puedes ver a Dwayne Johnson y Chris Evans en Red Notice y The Grey Man, respectivamente, las cuales están disponibles en Netflix.

Dwayne Johnson da vida al antihéroe de DC Comics en la próxima película que llegará a la pantalla grande en octubre. (Warner Bros.)

