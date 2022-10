“Manifiesto”, “My Policeman”, “Bosé” y “Enola Holmes 2”, entre los estrenos del 1 al 7 de noviembre

El 4 de noviembre se estrena la temporada 4 de la serie. (Netflix)

Un nuevo mes llega y con ello algunos de los estrenos más esperados del año por fin estarán disponibles en las plataformas de entretenimiento. Películas, series biográficas, segundas temporadas de éxitos televisivos, así como documentales sobre superhéroes se podrán disfrutar en la primera semana de noviembre.

“El ángel de la muerte”, “El gabinete de curiosidades de Guillermo del Toro” y “The White Lotus”, entre los estrenos del 24 al 30 de octubre Las plataformas traen nuevas producciones a sus servicios durante la semana, donde también destaca "Wendell y Wild", de los creadores de "El extraño mundo de Jack", así como "Star Wars: historias de los Jedi" y "The Devil´s Hour" VER NOTA

Además estos días la pantalla chica se llenará de propuestas llenas de acción, drama, ficción, romance e intriga política. The Police Man es una de ellas que se espera sea una de las favoritas de la próxima entrega del Oscar también llega estos días. Repasa a continuación lo que se lanzará en Netflix, Prime Video, Star+, HBO Max, Paramount+ y Disney+.

"Enola Holmes" es protagonizada por Millie Bobby Brown. (Netflix)





Qué ver esta noche en Prime Video Series, películas, documentales son muchas de las opciones que puedes disfrutar y a continuación te recomendamos lo más popular VER NOTA

Jóvenes altezas - T2

“Wilhelm, reacio a aceptar sus nuevas responsabilidades como miembro de la realeza, teme que su título le haga renunciar a todo lo que le importa”; expone su sinopsis oficial. Serie de drama y romance homosexual que estrena el 1 de noviembre. Se estrena en Netflix.

Lejos de las obligaciones reales, un joven príncipe tiene la oportunidad de descubrirse a sí mismo hasta que, de pronto, pasa a ocupar el primer lugar en la línea sucesoria. (Netflix)





Estrenos de Prime Video en noviembre: “My Policeman”, “El fin del amor”, “La caída” y más Nuevas películas, series y documentales llegarán al catálogo del servicio streaming VER NOTA

Blockbuster

El gerente del último Blockbuster lucha por mantener su tienda abierta y a su personal contento en medio de la competencia y sentimientos complicados. Serie de comedia y cine dentro del cine que estrena el 3 de noviembre en Netflix.

Después de enterarse de que gestiona el último Blockbuster Video de Estados Unidos, Timmy y sus empleados luchan por mantenerse a flote. (Netflix)





Manifiesto -T4

Entre el dolor y la desventura, la familia Stone y los pasajeros del vuelo 828 buscan el verdadero sentido de sus llamados entre señales inquietantes. Serie de drama, intriga y temas sobrenaturales, disponible desde el 4 de noviembre en Netflix.

Josh Dallas, Curtiss Cook y Alexandra Abrams son tres actores protagonistas de "Manifiesto". (Netflix)





Enola Holmes 2

En la segunda parte de Enola Holmes, la protagonista acepta su primer caso oficial como detective, pero necesitará la ayuda de sus amigos y a su hermano Sherlock para resolver el misterio. Estrena el 4 de noviembre en Netflix.

"Enola Holmes 2" mostrará las aventuras de la hermana de Sherlock, ahora que abrirá su propia agencia de detectives. (Netflix)





My Policeman

Historia protagonizada por Harry Styles, sobre el amor prohibido y las convenciones sociales en constante cambio. My Policeman trata sobre tres jóvenes: el policía Tom, la maestra Marion y el curador del museo, Patrick; mientras se aventuran en un viaje emocional en la década de los 50 en Gran Bretaña. El largometraje estará disponible a partir del 4 de noviembre en Prime Video.

Historia sobre el amor prohibido que sigue a tres jóvenes -el policía Tom, la profesora Marion y el curador de museos Patrick. (Prime Video)





Dulceida: al desnudo

Documental que estará disponible el 4 de noviembre y que repasa la trayectoria de una de las creadoras de contenido españolas más conocidas y con mayor proyección en las redes sociales a nivel internacional; además de pionera en el mundo de los influencers. Sigue el día a día y el lado más íntimo de Aída Domenech, mayormente conocida como Dulceida. Se estrena en Prime Video.

Esta producción repasará la vida de una de las creadoras de contenido más conocidas a nivel mundial. (Prime Video)





El presidente: el juego de la corrupción

“Narra la corrupción dentro del mundo del fútbol y muestra los orígenes de la transformación de la FIFA, de ser una simple organización a convertirse en un poder comercial y político. Al centro de la historia está el ex presidente de la FIFA, João Havelange, el improbable brasileño que usurpó el poder de los europeos y mantuvo el control de la organización por casi tres décadas”, apunta la sinopsis oficial de la serie que llega al servicio el 4 de noviembre. Se estrena en Prime Video.

La serie tiene la dirección creativa es del ganador del Óscar, Armando Bó. (Prime Video)





El fin del amor

Serie dramática centrada en la vida de una atrevida filósofa de la cultura pop, Tamara. Ella, posterior a enfrentarse inesperadamente a su propia crianza judía ortodoxa en Buenos Aires, toma la decisión de abandonar a su novio para rebelarse contra el concepto tradicional de romance; al igual que antes se reveló contra su vida religiosa. Está protagonizada por la actriz y cantante argentina Lali Espósito y estrena el 4 de noviembre. Se estrena en Prime Video.

Lali Espósito en una historia inspirada en el best-seller de Tamara Tenenbaum. (Prime Video)





Titanes T4

La cuarta temporada de esta producción llegará el próximo 3 de noviembre. En esta ocasión, “Los jóvenes héroes del Universo DC alcanzan la mayoría de edad en esta versión de la franquicia ‘Teen Titans’”, dice la sinopsis oficial. Además, se tiene confirmado que en esta ocasión todos los episodios llegarán al mismo tiempo. Se estrena en HBO Max.

Los Titanes en el punto de mira de un culto sobrenatural con poderes que no se parecen a nada a lo que se hayan enfrentado antes. (HBO Max)





Bosé

Protagonizada por los actores Iván Sánchez y José Pastor, la serie pretende profundizar en los problemas y la vida personal del cantante. La serie ahonda en momentos difíciles de la vida personal del cantante, interpretado por los actores Iván Sánchez y José Pastor, como los recuerdos de la dolorosa relación con su padre, el torero Luis Miguel Dominguín, pero también sus ganas de ser padre. La bioserie se podrá ver a partir del próximo 3 de noviembre. Se estrena en Paramount+.

Bioserie que retrata la vida y obra del músico español, tanto su ascenso al estrellato, como su vida personal. (Paramount Plus)





The Making of She-Hulk: Attorney at Law

Nueva edición de la serie Assembled, que mostrará una mirada detrás de escena de todo el trabajo que se realizó para hacer She-Hulk. Esta producción documental narra la creación de algunos de los nuevos shows Marvel Studios y contará en esta ocasión con la participación de Tatiana Maslany, Mark Ruffalo, Tim Roth y Benedict Wong, mientras revelan cómo se concibió y se formó la serie. Estrena el 3 de noviembre en Disney+.

Tatiana Maslany nos comparte detalles sobre su protagónico en "She-Hulk", la nueva serie de Marvel Studios centrada en Jennifer Walters.





Los Montaner

La nueva serie docu-reality original de Disney+ se adentra en la intimidad de una de las familias más famosas de Latinoamérica para dar a conocer su vida, y revelar su cotidianidad, desafíos, conflictos, y así mostrar cómo sus integrantes equilibran sus carreras con sus vidas personales y familiares. La producción cuenta con la participación de Ricardo, Marlene, Mau, Ricky, Evaluna, Stefi, Sara y Camilo. Estrena 9 de noviembre.

Reality show con Ricardo Montaner y su familia. (Disney Plus)

SEGUIR LEYENDO: