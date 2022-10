“La flor más bella”, la nueva serie de Netflix basada en la vida de una comediante

Proyecto de comedia Inspirada en la vida de la actriz Michelle Rodriguez.(Netflix)

Las producciones basadas en historias de personajes de la vida real suelen estar cargadas de emotividad y un mensaje aspiracional. Esto ha logrado atraer la atención del público y por ello cada vez son más los proyectos que apuestan por la realización de largometrajes biográficos (biopics) o bioseries. El estreno está agendado para el próximo 7 de diciembre.

Netflix ha encontrado en la vida de la comediante mexicana Michelle Rodriguez (40 y 20) la inspiración para su nueva serie La flor más bella, la cual busca además de sacarle al público muchas risas, dejar un mensaje de autoaceptación y amor propio. El show es protagonizado por Esmeralda Soto y también contará con la participación de la propia Michelle.

La comediante mexicana ha destacado por su talento en la comedia. (Foto: Instagram/@faisirrito)

Curvilínea, de pelo rizado y segura de sí misma, Mich sabe que es una estrella en potencia. Ahora, solo debe convencer a todos los demás en su familia, escuela y circulo social, para que también lo crean. La plataforma de streaming detalló a través de un comunicado que este programa buscará celebrar el poder de ser uno mismo y el saber que no se necesita ser físicamente perfecto para lograr un sueño.

Según la plataforma, la historia se enfocará en las retos y obstáculos que desde joven tuvo que sortear la comediante, para encontrar finalmente el éxito profesional. Esto sin tener que tener que ajustarse a los canones de belleza que la industria del entretenimiento exige en algunas ocasiones a sus actores.

La actiz regresará para la secuela de "Mirreyes vs Godínez". (Prime Video)

En este viaje de autodescubrimiento, el espectador podrá seguir a la protagonista “Mich”, quien deberá atravesar distintas situaciones para darse cuenta que ella es talentosa y que son sus diferencias las que la harán destacar y lograr todo lo que desea. Esta nueva producción tiene como showrunner y co-creadora a Fernanda Eguiarte.

Michelle Rodríguez, en los últimos 10 años se ha colocado como una de las más populares personalidades por su participación en programas como Me caigo de risa y 40 y 20, así como numerosas películas como Mirreyes vs Godínez. La actriz de 38 años ha sido criticada en varias ocasiones por su peso, lo cual no ha impedido que sea su talento el que destaque.

La serie será lanzada el próximo 7 de diciembre. (Netflix)

La serie cuenta además con la participación de Isabel Yudice como “Yadi”, Alicia Vélez como “Tania”, Michelle Olvera como “Brenda”, Luis Fernando Peña como “Fer”, Germán Bracco como “Dani”, Tadeo Tovar como “Mati”, Ishbel Bautista como “Majo”, Luisa Huerta como la abuela “Concha” y Angélica Rogel como la “Dra. Hilda”, entre otros.

Antes de que esta nueva serie llegue a Netflix, puedes ver a Michelle Rodriguez en la película Mirreyes vs Godínez que está disponible a través de la plataforma de Prime Video.

