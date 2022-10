“House of the Dragon”: el Trono de Hierro perdió a su rey más noble en el capítulo 8

El episodio de esta semana se tituló "El Señor de las Mareas". (HBO Max)

Desde hace un par de capítulos en House of the Dragon (La casa del dragón), la salud del rey Viserys I (Paddy Considine) se había deteriorado y solo era cuestión de tiempo para que un fatal desenlace llegara. Con ello, el futuro de los siete reinos es incierto, pero, ¿qué pasará con la partida del gobernante?

Titulado como “El Señor de las Mareas” (The Lord of the Tides) el capítulo 8 mostró en los más de 65 minutos que duró, momentos que definirán el resto de la historia de aquí en adelante, uno de ellos el saber que hará el reino sin su líder y cómo esta partida hará que Alicent y Rhaenyra hagan lo necesario para que cada uno de sus primogénitos ocupe el trono vacío.

Pasaron seis años desde entre el séptimo y octavo capítulo de la serie. (HBO Max)

El declive de Viserys fue algo que se vio en los últimos capítulos y, aunque siempre ha querido mantener a su casa unida, las intrigas, la avaricia y la ambición por el poder ha hecho que eso no ocurra tal como se vio el pasado domingo. El capítulo inicia con un nuevo salto en el tiempo, tal y como ya se había mostrado en el adelanto de la serie. Al parecer son seis años los que la trama avanza y se puede ver como Lord Corlys Velaryon (Steve Toussaint) resultó herido durante la batalla en Stepstones, con una herida en el cuello que lo deja con fiebre.

La última voluntad de Corlys es que su nieto, Lucerys Valeryon, hijo de Rhaenyra y Laenor, sea su sucesor; pero Vaemond insiste en que debería ser él quien tome el control, susurrando lo que todos saben que es verdad: Lucerys no es un verdadero Velaryon. La princesa Rhaenys (Eve Best), creyendo que ha perdido a sus dos hijos y que pronto perderá a su marido, se debate entre su cuñado y sus nietos.

Aemond Targaryen ahora es interpretado por el actor Ewan Mitchell. (HBO Max)

Por su parte Rhaenyra (Emma D’Arcy) y Daemon (Matt Smith) viajan a Desembarco del Rey para defender el caso de Lucerys ante la reina consorte Alicent, quien ahora gobierna la mayoría de los asuntos reales con la ayuda de su padre, Otto Hightower. Mientras tanto, Viserys está enfermo. Agonizando, sedado y con la mitad de su rostro totalmente desfigurado, razón por la que debe usar una especie de máscara.

Todos los personajes principales se reunieron en lo que podría ser la última vez en la Fortaleza Roja para elegir al heredero de Velaryon. Ahí el aún moribundo rey Viserys I hace un último esfuerzo desesperado para evitar una guerra civil entre su familia enemistada y se presenta ante ellos para tomar una decisión desde su posición en el Trono de Hierro.

El nuevo episodio de "House of the Dragon" fue escrito por Eileen Shim y dirigido por Geeta Patel. (HBO Max)

Viserys ingresa a la sala en la que están reunidos y todos se muestran sorprendidos por el estado tan deteriorado que presenta el Rey. Su lento caminar hacia el trono, arrastrado por ropa y accesorios que claramente pesan más que él. Finalmente, se decide que Lucerys sea el heredero designado del castillo de Driftmark. Corlys y Viserys apoyaron esta decisión, Rhaenys está del lado de Rhaenyra.

En el capítulo anterior, Daemon ayudó a llevar a cabo un plan para establecer una alianza matrimonial con Rhaenyra al fingir la muerte de Laenor, quien fue ayudado a escapar hacia una nueva vida junto a Sir Qarl, su pareja. Aunque se le vio pelear con el rey Viserys I la mayor parte de la temporada, el personaje interpretado por Matt Smith ahora luce muy fraternal con su hermano.

Es uno de los capítulos más largos de la temporada con 67 minutos. (HBO Max)

El Rey, enfermo y agonizante escucha cuando Vaemond dice que los hijos de Rhaenyra nacieron fuera del matrimonio, lo que desata su furia. Además, la llama prostituta, por lo que, Viserys desenfunda su daga y exige la lengua de Vaemond. Este último termina siendo decapitado por su insolencia a manos de Daemon.

El capítulo mostró a un Aemond (Ewan Mitchell) más adulto y más siniestro, sonriendo con una mirada malvada en básicamente cada escena en la que se encuentra. También se ha convertido en un peleador estrella desde que tomó a Vhagar para sí mismo y perdió su ojo, y lo vemos ganando la batalla con Criston Cole durante su entrenamiento. El personaje incluso amenaza a los hijos de Rhaenyra, en una cena organizada por Viserys en la Fortaleza Roja.

Vaemond Velaryon es asesinado por su insolencia en "House of the Dragon". (HBO Max)

Hacia la recta final del capítulo, todos están conscientes de que la guerra civil se avecina, se ve a Viserys luchando por última vez. Le falta un ojo y gran parte del rostoro. En sus últimos momentos de vida, le cuenta a Alicent, pensando que se trataba de Rhaenyra, una vez más sobre la profecía de la Canción de Fuego y Hielo, así como del Príncipe que fue prometido. Esta leyenda hace referencia a Jon Snow, también llamado Aegon Targaryen, en Game of Thrones.

Le dice que ella será la única que podrá poner fin a esa división y le habla de Aegon, pero sus palabras son malinterpretadas por su esposa, quien actuará de inmediato para promover la ascensión de su hijo, el príncipe Aegon II. La escena pasa a negro y se escucha a Viserys I decir: “Mi amor”. Se infiere que se encontró con su gran amor, Aemma, en la otra vida.

Daemon está listo para defender con todos los recursos posibles a su esposa, Rhaenyra. (HBO Max)

El episodio 9 de House of the Dragon, se titula “El Consejo Verde” (The Green Council), y estrenará el próximo 16 de octubre a través de la plataforma HBO Max.

