Mira el épico avance de “The Power of the Doctor” con fecha de estreno confirmada

Llegó su batalla final. No te la pierdas.

La estrella saliente de Doctor Who, Jodie Whittaker, tendrá una última salida en la TARDIS, en el próximo especial del centenario de la BBC, The Power of the Doctor, y ahora sabemos exactamente cuándo se emitirá el episodio. La BBC ha confirmó que el especial se emitirá en BBC One y BBC iPlayer el domingo 23 de octubre.

Durante un discurso en el Festival Internacional de Televisión de Edimburgo en agosto, la directora de contenidos de la BBC, Charlotte Moore, dio a conocer que The Power of the Doctor se emitiría en algún momento de octubre, así que, ya se confirmó la fecha real. Sin embargo, aunque el especial ha sido muy esperado, poco se ha revelado sobre lo que ocurrirá exactamente en el episodio final.

Jodie Whittaker en las primeras imágenes del adelanto de "The Power of the Doctor- Doctor Who". (BBC)

Su sinopsis cuenta que “En este especial de larga duración que marca su última aventura, la Decimotercera Doctora de Jodie Whittaker debe luchar por su propia existencia, contra sus enemigos más mortales: los Daleks, los Cybermen y su archienemigo, el Maestro”. Es todo lo que se sabe hasta el momento.

“¿Quién está atacando un tren bala a toda velocidad en los límites de una galaxia lejana? ¿Por qué están desapareciendo sismólogos en la Tierra del siglo XXI? ¿Quién está desfigurando algunos de los cuadros más emblemáticos de la historia? ¿Por qué un Dalek intenta contactar con el Doctor? ¿Y qué poder tiene el hipnótico Rasputín sobre el zar Nicolás en la Rusia de 1916? Descúbrelo todo muy pronto.

El especia de “The Power of the Doctor" podrá verse el 23 de octubre de 2022. (BBC)

Respecto a los integrantes del reparto, se conoció que Sacha Dhawan regresará como The Master y que los monstruos clásicos, los Daleks y los Cybermen, también jugarán un papel clave en el desarrollo de esta historia.

Los compañeros del Doctor, Yaz (Mandip Gill) y Dan (John Bishop) también aparecerán; mientras que Jacob Anderson volverá a tomar su papel de Vinder de Doctor Who: Flux. Por otra parte, se confirmó también que las compañeras clásicas Ace (Sophie Aldred) y Tegan Jovanka (Janet Fielding) volverán para el especial.

Su batalla final comenzará. "The Power of the Doctor". (BBC)

En su batalla final, el Doctor se enfrenta a diversas y complejas amenazas... y a una batalla a muerte”. ¡Espérala este episodio especial el 23 de octubre!





