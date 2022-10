Mira el tráiler de “Blockbuster”, la comedia sobre una compañía que se niega morir

Después de enterarse de que gestiona el último Blockbuster Video de Estados Unidos, Timmy y sus empleados luchan por mantenerse a flote. (Netflix)

Aunque Netflix lleva más de 20 años en la industria, solo a lo largo de la última década, gracias al avance de la tecnología ha podido consagrarse como un gigante; así como en su momento lo fue Blockbuster, una cadena de alquiler de series y películas para los amantes del cine y la TV en general. Su historia quedará por siempre guardando sus recuerdos más valiosos antes de desaparecer, pero la compañía de streaming reavivará su imagen.

La trama se centra en un hombre de la mediana edad llamado Timmy Yoon y sus empleados, que dirigen el último videoclub Blockbuster de Estados Unidos, mientras luchan por seguir siendo relevantes.

La comedia llegará al streaming el próximo 3 de noviembre. (Netflix)

¿Quién es Timmy Yoon? Es un soñador que vive en un mundo 5G y ha dedicado toda su vida adulta a su primer amor, las películas. Pasión que lo ha mantenido en su primer y único empleo: dirigir el videoclub Blockbuster de su pueblo.

La plataforma detalla que “Timmy y su personal se dan cuenta de que albergar el último Blockbuster podría ser precisamente lo que su comunidad necesita para reavivar la conexión humana que se ha perdido con la era digital. Además, gracias a ello vuelve a encontrarse con el amor de su vida, Eliza, quien acaba de volver para trabajar con él”. ¿Será esta batalla para preservar el pasado, el empujón que Timmy necesita para zambullirse en el presente? Sus empleados esperan que sí.

A lo largo de 10 episodios, conoceremos las idas y venidas de este excéntrico grupo de trabajo. (Netflix)

“Nadie me toma en serio. He trabajado aquí desde el séptimo grado”, dice Timmy en el avance oficial de Blockbuster, lanzado el día de hoy por el gigante de la “N”. “Puse todo lo que tenía en esta tienda porque es el único lugar que se siente como un hogar”, agrega el protagonista. El tráiler deja ver emociones de todo tipo que genera el luchar tanto por no perder cosas muy preciadas: amor, angustia, risas, esperanza, trabajo duro, diversión e historias en torno al cine y la TV.

La ficción es protagonizada por Melissa Fumero y Randall Park, acompañados de Madeleine Arthur, J.B. Smoove, Tyler Alvarez, Olga Merediz, Kamaia Fairburn-Grant, Keegan Connor Tracy, Jayne Entwistle, Stephanie Izsak, Adam Beauchesne, Jenna Berman y Alison Wandzura; entre otros intérpretes secundarios. El director que estuvo a cargo de la temporada es Payman Benz.

Melissa Fumero ("Brooklyn 99") es una de las actrices principales de "Blockbuster". (Netflix)

Blockbuster se compondrá de 10 episodios que llegarán el próximo 3 de noviembre. ¿Alquilarías una película en pleno 2022? Ellos creen que sí. ¡Espérala!

