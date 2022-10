Disney+ lanzó el adelanto oficial de “In the Soop: Friendcation”, el reality donde aparecerá V de BTS

Park Seo-jun, Peakboy, Choi Woo-shik, Park Hyung-sik y V de BTS juntos en una gran aventura.

Disney ha lanzado un nuevo tráiler de la próxima serie original, “IN THE SOOP: Friendcation”, que se transmitirá exclusivamente en Disney+ el 19 de octubre en todo el mundo. De la mano de Park Seo-jun (The Marvels), el rapero Peakboy, Choi Woo-shik (Parásitos), Park Hyung-sik (Herederos) y por último, el integrante actualmente de 26 de BTS, V. Con ellos, In the Soop: Friendcation ofrece al público una mirada cercana a la vida de estos cinco amigos famosos, mientras se alejan de sus agitadas vidas para tomar un descanso juntos en un relajante viaje sorpresa.

Los 5 chicos conforman el conocidísimo grupo llamado “Wooga Squad”, que significa “¿Somos familia?”. En unas maravillosas vacaciones de invierno en Goseong (condado en la provincia de Gangwon), los amigos comparten comiendo, pescando, bromeando mientras patinan sobre hielo y hasta compartiendo sus metas, sueños y tristezas; entre otros emotivos momentos que crearán exclusivos relatos para los fans.

El "Wooga Squad" en "In the Soop: Friendcation". (Disney+)

Nacido el 30 de diciembre de 1995, Kim Tae-hyung, más conocido por su nombre artístico V, es un cantante, compositor y actor surcoreano de 1.79 m de estatura, miembro actual (y uno de los más jóvenes) de la Boy Band más famosa de dicho país (y del mundo), BTS, bajo la compañía Big Hit Music.

En 2018 se llevó a cabo una investigación en la que se analizó la industria del K-Pop y la palabra “V” se posicionó en el primer lugar de la lista de palabras clave más buscadas en línea en Corea del Sur en los últimos 5 años. De igual manera, el artista se posicionó en el puesto 9 de una encuesta realizada por Gallup Corea sobre los idols más preferidos, y todavía no deja de serlo.

Park Seo-jun, Peakboy, Choi Woo-shik, Park Hyung-sik y V en "In the Soop: Friendcation". (Disney+)

In the Soop: Friendcation es un derivado de la serie In the Soop, un reality con los chicos de BTS que se llevó a cabo en 2020. Esta producción en formato serie es la más reciente que se une al catálogo de Disney+. Además de este, los fanáticos del K-Pop también pueden disfrutar de BTS: Permission to Dance– LA que actualmente ya se transmite en la plataforma.

Póster oficial para Latinoamérica de "In the Soop: Friendcation". (Disney+)

Falta poco para que este nueva producción arribe a Disney+, mientras, date la oportunidad de disfrutar del gran concierto de K-pop convertido en una exitosa película, BTS: Permission to Dance– LA, donde la ciudad de los Ángeles se pintó de color morado en el estado SoFi, con la llegada de la Boy Band por primera vez luego de dos años, en el cual le dieron todo el poder a su música.

Agrega In the Soop: Friendcation tu lista de cosas para ver el próximo 19 de octubre.

