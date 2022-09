Jean Reno y Aura Garrido por el estreno de “Un asunto privado”: “Es una revolución contra el machismo”

Jean Reno y Aura Garrido nos hablan sobre sus roles en la serie española “Un asunto privado”, una comedia policial y de misterio ambientada en los años 40.

“Es un cocktail, una pareja de cocktail”, así describen Jean Reno y Aura Garrido los personajes que interpretan en Un asunto privado, la nueva serie española de Prime Video. En conversación con Infobae, los actores dejaron claro que su dinámica mayordomo-mujer detective no se inspiró en ninguna otra pareja de aventuras policiales, ni siquiera en el clásico literario Sherlock Holmes. Aseguran que la creación de este vínculo fue completamente original y vino desde un espacio que desafía el machismo y resalta una libertad femenina muy punk.

Garrido da vida a Marina Quiroga, una joven que proviene de una familia adinerada y ha crecido influenciada por su padre, un respetado jefe de la policía en Galicia. Ya en los años 40, su progenitor ha fallecido y ella descubre que no puede ejercer una carrera policial pese a tener la capacidad suficiente y el olfato para ir tras las pistas que deja atrás un asesino en serie en la ciudad. “Como ella tiene mucha valentía y mucho descaro, pues decide hacerlo igualmente y, para eso, lía a su mayordomo querido”, comparte la actriz.

Marian Quiroga y su mayordomo, Héctor, van tras las pistas de múltiples asesinatos en la ciudad para encontrar el culpable. (Prime Video)

Por otro lado, está Héctor Hugo, el personaje de Reno, quien será el acompañante más importante de Marina en sus peligrosas aventuras. Él la considera como una hija y quiere protegerla, pero, a su vez, también la deja ser libre para que pueda perseguir esta pasión por resolver misterios. “Es una mujer libre y puede ser policía en 1948. Es una revolución contra machismo, ¿no? Pero, siguiendo a Marina, al mayordomo le va a gustar mucho la aventura, la sangre, las peleas”, detalla la recordada estrella de El perfecto asesino.

Un asunto privado puede recordarnos a otros dúos famosos de la ficción como Bruce Wayne y Alfred o Sherlock Holmes y Watson; incluso, hay una referencia a estos dos últimos en el episodio piloto. Sin embargo, Jean Reno descarta haber tomado alguna inspiración y, de hecho, nunca se basa en el trabajo de otros al asumir un rol ante las cámaras. Valora mucho la originalidad en todo sentido.

El escenario de "Un asunto privado" retrata a la España de los años 40, época en la que había una fuerte influencia del machismo. (Prime Video)

“No, yo no tengo ninguna referencia cuando hago algo. No voy a buscar, sobre todo, nunca lo que hacen los otros. No sé, no es que no me guste el trabajo de los otros, es que yo tengo una idea de la interpretación que puedo hacer del mayordomo en esta serie y sigo lo que creo yo en mi cabeza”, sostiene en entrevista con Infobae. Y recuerda la anécdota de haber grabado esa escena mientras, junto a Aura Garrido, se preparaba para ir a investigar a una tienda de ropa.

“Te digo: ‘Me estoy volviendo en un Watson, usted quiere que yo sea un Watson’. Pero ni es así porque no sabe qué decir, y yo cada vez que le decía esa frase [pensaba] pero, ¿por qué le digo esto de Watson?”, continúa. “No, nosotros no, no pienso que hemos mirado a los otros. Es una pareja original basada sobre la mezcla de cariño, de respeto a la mujer, aventura y eso”, añade y la llama “una pareja cocktail”.

La historia es una creación original de Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés y Gema R. Neira. (Prime Video)

Un asunto privado y la liberación punk de una mujer burguesa

A la artista española Aura Garrido le fascinó la mirada que tiene Un asunto privado en un contexto de los años 40 en España. Cuando leyó el guion, uno de los detalles que más le gustó fue una escena en particular: Marina se infiltra en la estación policial a indagar los cadáveres de las prostitutas asesinadas y encuentra una pista, pero es encontrada infraganti y detenida por el alumno más prometedor de su padre. Cuando ella le increpa que debe seguir adelante con la investigación, él les resta importancia a estos crímenes porque solo afecta a mujeres empobrecidas que son trabajadoras sexuales.

“Ese es uno de los detalles que más me gustaron cuando lo leí, cuando a Marina le dicen eso de “bueno, son prostitutas” y ellas les dice: “¿Qué pasa? ¿No son mujeres?”. Ese tipo de cosas son las que más me interesan, de esa mirada en esta serie. Creo que hay muchas”, cuenta y no puede evitar mencionar el trato vertical que tenía Marina con Héctor que pasa a ser horizontal en algún punto de la historia:

"Un asunto privado", compuesta por ocho episodios, se estrenó hace unos días en el streaming. (Prime Video)

“Cuando empieza la serie, ella le manda muchísimo y le lleva los casos, porque es un mayordomo. Por mucho cariño y admiración, no deja de ser su sirviente y le ordena cosas. Eso hay un momento en el que cambia y esa diferencia de clase y de estatus se empieza a modificar. A partir de cierto momento, le empieza a respetar desde otro lugar, a mirar desde otro lugar y a ver como un igual. Y empiezan a trabajar y ella deja de ordenar las cosas. Él se mete más por voluntad propia”.

Ante la respuesta de su colega, Jean Reno asegura que lo que describe es “libertad” y recalca el punto de vista moderno que tiene la protagonista frente a otros personajes más anticuados. “Sigue su libertad, a veces de una manera un poco juvenil. Son burgueses, que tienen dinero, pero su libertad es una libertad más punk. De hoy, más moderna que esa época. Es un personaje un poco punk. Corre sin zapatos… Es una cosa increíble para una señorita burguesa, de esa época”, apunta sobre la esencia de Un asunto privado.

Los ocho capítulos de Un asunto privado se lanzaron en Prime Video el pasado 16 de septiembre.

