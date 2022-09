“The White Lotus”: la miniserie que arrasó en el premio grande a la televisión y no te puedes perder

"The White Lotus": LA MINISERIE MÁS PREMIADA EN LA NOCHE DE LOS EMMY (HBO Max)

Fue una de las grandes ganadoras de la noche de los Emmy. Se tratan de los galardones más importantes de la industria televisiva que otorgan las estatuillas a las mejores producciones. En el caso de The White Lotus fue nominada como mejor serie limitada o miniserie y tuvo una noche de gloria al llevarse cinco estatuillas.

La serie, disponible en HBO Max, ganó como Mejor miniserie o Película limitada o de Antología de Mike White, productor ejecutivo; David Bernad, productor ejecutivo; Nick Hall, productor ejecutivo y Mark Kamine, co-productor ejecutivo, Mejor actriz de reparto (Jennifer Coolidge), Mejor actor de reparto (Murray Bartlett), Mejor director y Mejor guion, ambas de Mike White.

Jennifer Coolidge y Murray Bartlett fueron dos de los ganadores de la noche de los Emmy (HBO Max)

The White Lotus cuenta con apenas 6 episodios y puede verse en un fin de semana de un tirón porque resulta muy atractiva. La historia se sitúa en un resort al estilo all inclusive en Hawái llamado como la serie. Allí llegan distintos pasajeros con grandes ingresos a pasar unos días de vacaciones. Serán ellos justamente quienes protagonizan la trama de esta serie sumado al personal que trabaja en el complejo.

La serie recorre las miserias de cada uno de los personajes centrados en tres grupos. Por un lado la familia del matrimonio Mark (Steve Zahn) y Nicole (Connie Briton) y sus hijos Quinn (Fred Hechinger), Olivia (Sydney Sweeney) y la amiga de ella Paula (Brittany O’Grady) que se muestran cada uno en su mundo; luego la pareja recién casada que pasa su luna de miel allí, Rachel (Alexandra Daddario) y Shane (Jake Lacy) y por último Tanya McQuiod (Jennifer Coolidge) que llegó hasta Hawai para esparcir en el mar las cenizas de su madre.

Olivia (Sydney Sweeney) y su amiga Paula (Brittany O’Grady) son dos personajes centrales en la serie (HBO Max)

Cada uno de ellos interactuará en el resort y deberá resolver sus propios conflictos personales mientras se relacionan con el personal del hotel más que nada con el gerente Armond (Murray Bartlett) y una empleada del spa, Belinda (Natasha Rothwell).

The White Lotus es un nuevo retrato de las clases altas acomodadas que nos presentan a personajes blancos y millonarios. Un tema que en las últimos años se volvió bastante recurrente más que nada en las ficciones de HBO, como Succession, Big Little Lies o The Undoing por mencionar algunas. Tiene planteos muy interesantes sobre los nuevos roles de los hombres y las mujeres, también sobre lo que implica tener o carecer de dinero y el poder que todo eso conlleva. El elenco funciona en esta temporada a la perfección (casi todos los actores fueron nominados a los premios Emmy) y se anima a mostrarnos el lado B de estas mega estructuras pensadas para que los turistas dejen un dineral por unos días de placer.

Mike White, creador de "The White Lotus" y el resto del elenco de la serie en la noche soñada de los Premios Emmy REUTERS/Aude Guerrucci

Mike White (Enlightened, Escuela de Rock) es el alma detrás de esta historia de comenzó con la idea de ser una miniserie pero se convirtió en una producción que contará con una segunda temporada que ya se grabó en le sur de Italia. Se llamará The White Lotus: Sicily y se desarrolló en el Four Seasons San Domenico Palace en Taormina.

El elenco volverá a contar con Coolidge y con Jon Gries (Greg) y se suman Michael Imperioli (Los Soprano) como Dominic Di Grasso, quien llega al hotel con su padre Bert (F. Murray Abraham) y su hijo Albie (Adam DiMarco). También contaremos con Aubrey Plaza como Harper Spiller, con su esposo interpretado por Will Sharpe y su amigo Quentin (Tom Hollander). También se incorpora Haley Lu Richardson en el rol de Portia, Theo James, Meghann Fahy, Leo Woodall, Sabrina Impacciatore, Beatrice Grannó y Simona Tabasco, entre otros.

HBO

The White Lotus está disponible en HBO Max.

SEGUIR LEYENDO: