Confirmado: “Andor”, la serie de Diego Luna, tendrá dos temporadas de 12 capítulos cada una

Así se ve una revolución. (Star Wars Latinoamérica)

Esta semana se celebró una nueva edición de los TCA (Television Critics Association), una serie de conferencias donde los canales de televisión y plataformas de streaming presentan los estrenos del semestre y más allá también. Hay dos ediciones por año y en la edición conocida como Summer TCA, Disney+ presentó varios de sus próximos estrenos, entre ellos, Andor, la ficción de Star Wars protagonizada por Diego Luna.

En la misma, el protagonista y el showrunner, guionista y director de la serie, Tony Gilroy, hablaron sobre qué pueden esperar de la ficción, pero también confirmaron que la misma tendrá solo dos temporadas. El otro dato que marca el esfuerzo y apuesta por parte de Lucasfilm es que cada temporada tendrá 12 episodios.

"Andor" solo tendrá dos temporadas. (Disney)

“Llevará a la audiencia directamente a las primeras escenas de Rogue One”, confirmó Gilroy en la conferencia y dejó otro dato revelador que se distancia de la producción general de las otras series de Star Wars: confirmó que no han utilizado StageCraft o, como se popularizó el término, The Volume en Andor. “Sí, somos de la vieja escuela”, reconoció Gilroy. La tecnología StageCraft, empleada por primera vez en The Mandalorian, no permite mezclar diferentes tipos de producciones por lo que Lucasfilm decidió volver a los efectos visuales tradicionales.

Andor es la cuarta serie que presenta Lucasfilm en la era Disney y se confirmó que será la más larga hasta el momento con 12 episodios en su primera entrega y que abarcará el primer año de la historia que está pensada que transcurra en cinco años, por lo que la segunda temporada tomará los otros cuatro. En una entrevista con el sitio Entertaiment Weekly, amplió el concepto del tiempo: “Los directores trabajan en bloques de tres episodios, así que hicimos cuatro bloques [en la temporada 1] de tres episodios cada uno. Miramos y dijimos: ‘Guau, sería muy interesante si volvemos y usamos cada bloque para representar un año’”, amplió sobre la segunda temporada que arrancará a filmarse en breve.

Póster de "Andor". (Disney)

El actor mexicano Diego Luna será el encargado de darle vida nuevamente a Cassian Andor, el personaje que se unió a la Rebelión y se desempeñó como uno de los protagonistas en Rogue One, el film que funciona como precuela de Star Wars: una nueva esperanza. En un entorno alejado de los Jedi, pero en una galaxia igualmente asolada por el maltrato del régimen imperial, este agente demostrará que, pese a negarse en un principio, tiene todo para convertirse en una de sus leyendas.

Sobre el material de base desde donde nace la serie, Gilroy también sumó: ”Rogue One se trata más de un evento que del viaje real de los personajes. Pero en este caso, es bastante sorprendente comenzar un programa en el que no se trata de dónde podemos terminar, se trata de cómo terminamos allí”.

"Andor" es la cuarta serie que presenta Lucasfilm en la era Disney. (Disney)

La sinopsis oficial dice que la serie se centra en el viaje de Cassian Andor (Luna) en descubrir la diferencia que puede marcar en la lucha contra el Imperio, y a su vez presenta la creciente rebelión y cómo las personas y los planetas se involucraron después de la destrucción del planeta natal de Andor.

Stellan Skarsgård , Adria Arjona, Fiona Shaw, Denise Gough, Kyle Soller y Genevieve O’Reilly, también protagonizarán la serie que presenta la destrucción del mundo natal de Cassian antes de encontrarlo más tarde como adulto y luego involucrándose en lo que luego sería la rebelión.

Imágenes oficiales de "Andor". (Disney)

Andor estrena con tres episodios el 21 de septiembre en Disney+.

