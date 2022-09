“Las hermanas”: la reinvención de “Mujercitas” en Corea del Sur que se verá pronto en Netflix

Después de crecer en la pobreza, tres hermanas se plantean esta pregunta cuando 70 mil millones de wones caen misteriosamente en sus manos. (Netflix)

El pasado 3 de septiembre, Las hermanas (Little Women) debutó en la televisión surcoreana a través de tvN y ahora se alista para su próximo estreno en Netflix. El k-drama se inspira libremente en Mujercitas, la novela de Louisa May Alcott publicada en 1868, y se pregunta cómo se vería esta historia adaptada en una Corea del Sur del siglo 21. La temporada fue dirigida por Kim Hee‑won, quien sorprendió el año pasado con un brillante trabajo detrás de cámaras para Vincenzo.

Kim Go-eun (El rey: Eterno monarca), Nam Ji-hyun (Mi príncipe por cien días) y Park Ji-hu (Estamos muertos) protagonizan la ficción de drama familiar y misterio. Las actrices dan vida a tres hermanas que, tras crecer en la pobreza, se enfrentan a la tentación de ganar una buena suma de dinero de manera rápida y fácil. “¿Qué harías si tuvieras mucho dinero? Después de crecer en la pobreza, tres hermanas se plantean esta pregunta cuando 70 mil millones de wones caen misteriosamente en sus manos”, así la describe el servicio streaming.

El drama familiar está inspirado en "Mujercitas", la novela de Louisa May Alcott. (Netflix)

Chung Seo‑kyung (La doncella y Decision to Leave) escribió el guion pensando cómo se adaptaría el libro clásico de la escritora británica en la realidad actual del país asiático y cambia diversos elementos para narrar una trama reimaginada. Para Hee‑won, el objetivo de desarrollar el proyecto televisivo era “construir una historia que resonara con los espectadores, que abarcara tanto nuestras vidas cotidianas como nuestras fantasías más profundas”.

Un notable elenco que goza de una gran química

Las hermanas retrata las carencias en la niñez y cómo esto afecta la vida de tres mujeres que aún no han definido del todo sus personalidades. Oh In‑joo (Kim Go‑eun) es la mayor de ellas que trabaja todo el tiempo para mantener a su familia y está agotada de ese estilo de vida. Oh In‑kyung (Nam Ji-Hyun) es la del medio y una periodista de ética inquebrantable. Oh In‑hye (Park Ji Hu) es la menor de todas y la única que ha dejado fluir su vena artística y un lado más sensible. El reparto lo completan Wi Ha‑jun, recordado por su rol como el detective Hwang Joon-ho en El juego del calamar, y las estrellas veteranas de renombre Um Ki‑joon y Uhm Ji‑won.

Kim Go-eun, Nam Ji-hyun y Park Ji-hu protagonizan "Las hermanas". (Netflix)

“Las tres actrices tienen una química muy cálida, con sus personalidades amables y conducta profesional. Se apoyan entre sí, y esto las hace el mejor elenco”, reconoció la cineasta Kim Hee‑won en declaraciones difundidas por Netflix. En ese sentido, alabó también el trabajo de la diseñadora de producción Ryu Seong‑hee y el compositor musical Park Se-joon, con quien trabajó previamente en Vincenzo.

Los doce capítulos de Las hermanas se podrán ver próximamente en el catálogo de Netflix.

