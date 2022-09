Jessica Chastain y Eddie Redmayne se meten en la piel de una enfermera y un asesino serial en “The Good Nurse”

Una enfermera de la UCI se apoya en su nuevo compañero, tanto en el trabajo como en casa, hasta que la inesperada muerte de un paciente lo pone en evidencia. (Netflix)

A unos días de llegar a la gran pantalla y a menos de dos meses de estar en Netflix, el filme biográfico The Good Nurse lanzó su primer adelanto en el que se puede observar que el suspenso, el drama y el crimen serán dos de los componentes principales de este largometraje basado en una historia verídica.

Si bien en los últimos meses se han ido revelando algunas imágenes de este thriller, es hasta ahora donde se puede ver a Jessica Chastain como la enfermera que fue más allá de todo para salvar innumerables vidas al detener a uno de los asesinos en serie más peligrosos de Estados Unidos, Charles Charlie Cullen, interpretado por Eddie Redmayne.

Jessica Chastain será la compañera de trabajo que sospechó de Cullen y cooperó para detenerlo, Amy Loughren. (Netflix)

Cullen, mejor conocido tras ser arrestado como El ángel de la muerte, es un enfermero que durante 16 años de trabajo en hospitales de Nueva Jersey y Pensilvania mató a pacientes al administrar dosis letales de insulina y otras drogas potencialmente fatales. Confesó haber matado hasta 40 personas y actualmente cumple 17 cadenas perpetuas consecutivas en prisión.

Esta historia inspiró el libro de Charles Graeber de 2013 The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder, que a su vez inspiró la película que Netflix estrenará en el servicio streaming el 26 de octubre bajo el título The Good Nurse.

Redmayne interpretará a Charles Cullen, a quien se le acusa de haber matado al menos a 300 personas. (Netflix)

Según se pudo ver en el tráiler, el film se adentrará en la historia de Amy Loughren (Chastain), una madre soltera que trabaja en el turno de noche del hospital como enfermera mientras lucha con una vida y una condición cardíaca de riesgo.

La mujer pronto comienza a sospechar de su nuevo compañero de trabajo y amigo, Charlie Cullen (Redmayne), después de que una serie de misteriosas muertes de pacientes desencadenan una investigación, y toda la evidencia parece apuntar a él como principal sospechoso. Amy finalmente arriesga su vida y la seguridad de sus hijos para descubrir la impactante verdad sobre Charlie, y las razones escalofriantes e inquietantes por las que pudo salirse con la suya durante tanto tiempo.

Chastain y Redmayne son dirigidos en este largometraje por el realizador danés Tobias Lindholm. (Netflix)

En una reciente entrevista concedida a Entertainment Weekly, Chastain, quien este fin de semana presentará este trabajo en el Festival Internacional de Cine de Toronto, aseguró que cuando leyó el guion quedó paralizada al saber lo que una persona que se dedica al cuidado de enfermos puede llegar a hacer.

“Vivo en Nueva York y no tenía idea de quiénes eran Charlie Cullen o Amy Loughren. Al enterarme de esta historia y de que realmente sucedió, me decepcionó mucho el sistema hospitalario y la medicina con fines de lucro y la idea de que esto podría continuar durante tanto tiempo y estar encubierto. Me impresionó mucho Amy porque sin ella este asesino hubiera continuado”, dio Jessica.

Eddie Redmayne, quien ganó un Oscar por su retrato del físico Stephen Hawking, será ahora uno de los asesinos seriales más prolíficos de Estados Unidos. (Netflix)

Detalló que una de las cosas que le gustan de su personaje es que nunca tuvo que recurrir a la fuerza para lograr que este asesino en serie confesara y pudiera ser aprehendido.

“Usó la compasión y la empatía para finalmente llegar a esta persona que estaba haciendo cosas aterradoras. Vivimos en un mundo en el que la violencia se aborda con violencia y aquí, la violencia se aborda con compasión. Eso, espero, es algo para imitar”, aseguró.

El film está inspirado en el libro "The Good Nurse: A True Story of Medicine, Madness, and Murder" de Charles Graeber. (Twelve Books))

Ambos ganadores del premio de la Academia, Redmayne y Chastain tuvieron que someterse a transformaciones físicas para sus respectivos papeles. En una hazaña del método de actuación, Chastain usó un auricular para escuchar los latidos del corazón en todo momento, ya que su personaje, Loughren, sufría de una afección cardíaca.

Redmayne ha confesado que trabajó con la entrenadora de movimientos Alexandra Reynolds para perfeccionar su personaje. Reynolds y Redmayne ya habían trabajando antes cuando ella lo ayudó en su actuación ganadora del Oscar como Stephen Hawking en La teoría del todo.

Chastain ha dicho que esta película pondrá en evidencia los riesgos que corren las enfermeras en su labor diaria. (Netflix)

Por su parte, el director Tobias Lindholm le dijo recientemente a The Hollywood Reporter que esta no será otra historia desgarradora de crímenes reales: “Es un interrogante de por qué un profesional médico se salió con la suya al matar personas a propósito durante tanto tiempo. Cuando leí el libro, me di cuenta de que no era solo otra película de asesinos en serie. Fue una representación de un sistema que no detuvo al asesino en serie, y la enfermera que lo hizo”.

SEGUIR LEYENDO: