Tráiler de “Copenhagen Cowboy” , lo nuevo de Nicolas Winding Refn para Netflix

Esta es la nueva serie de Nicolas Winding Refn en la pantalla de Netflix.

El director que se dio a conocer en todo el mundo por Drive, la película de culto protagonizada por Ryan Gosling, pudo destacarse por su estilo tan particular con muchas luces de neón, música de suspenso, pero también con una base de música electrónica y planos largos que ya son una marca registrada del actor. Luego de una buena cantidad de títulos, y los últimos no tan notorios, llega a Netflix con una ficción original.

Copenhagen Cowboy contará la historia de Miu (Angela Bundalovic), quien está a punto de empezar una nueva vida tras mucho tiempo ejerciendo la servidumbre. Buscando justicia y venganza a través del mundo criminal de Copenhague, Miu se encontrará con su némesis Rakel, embarcándose en una odisea a través de lo natural y lo sobrenatural. Este resumen todavía no adelanta demasiado sobre el desarrollo de los personajes y de la historia.

"Copenhagen Cowboy" contará la historia de Miu (Angela Bundalovic), quien está a punto de empezar una nueva vida.

La ficción se estrenará el 9 de septiembre en el Festival de Venecia y el director, en el anuncio de la serie de seis episodios, adelantó: “Con Copenhagen Cowboy, vuelvo a mi pasado para dar forma a mi futuro mediante la creación de una serie, una expansión de mis alter-egos en constante evolución, ahora en la forma de mi joven heroína, Miu.

La sinopsis oficial dice lo siguiente: “Copenhagen Cowboy es una serie de cine negro empapada de neón que induce a la emoción y se desarrolla en seis episodios que siguen a la joven y enigmática heroína Miu. Después de una vida de servidumbre y al borde de un nuevo comienzo, atraviesa el ominoso paisaje del inframundo criminal de Copenhague. En busca de justicia y venganza, se encuentra con su némesis, Rakel, mientras se embarcan en una odisea a través de lo natural y lo sobrenatural. El pasado finalmente transforma y define su futuro, cuando las dos mujeres descubren que no están solas, son muchas”.

La ficción se estrenará el 9 de septiembre en el Festival de Venecia.

El director de Bronson y Solo dios perdona regresa a filmar a Dinamarca, su tierra natal, después de más de 10 años de no trabajar allí. Antes realizó Too Old to Die Young para Prime Video, mientras que ahora no solo dirige sino que también produce la ficción.

Angela Bundalovic, Lola Corfixen, Zlatko Buric, Andreas Lykke Jørgensen, Jason Hendil-Forssell, Li Ii Zhang, Dragana Milutinovic, Mikael Bertelsen y Mads Brügger protagonizan la serie que se estrenará este año, pero Netflix no confirmó su fecha de estreno salvo el de la premiere del Festival de Venecia que está sucediendo en este momento.

