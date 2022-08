El siniestro drama en torno a las relaciones tóxicas que está siendo furor en Netflix

Una pareja parece estar viviendo una vida perfecta, hasta que las dudas entran en su hogar. (Privilege)

Amor adulto (Loving Adults) es una película original de Dinamarca recién llegada al servicio de streaming el 26 de agosto de 2022, conformando un thriller de hora y 45 minutos de duración, que gira alrededor de un drama lleno de suspenso que se está convirtiendo en uno de las favoritas de la audiencia. Tan solo a 3 días de estar disponible en la plataforma, ha logrado adentrarse a la lista del Top 100 de las mejores películas en lo que llevamos del 2022, según FilmAffinity. Este es un largometraje basado en una novela, dirigido por la también danesa Barbara Topsøe-Rothenborg, con guion de Anders Rønnow Klarlund y Jacob Weinreich.

La sinopsis de Amor adulto se centra en la delgada línea entre el amor y el odio, la cual se vuelve mortal cuando una mujer descubre la aventura de su marido, lo que lleva a ambos a tomar medidas extremas para obtener lo que quieren.

Póster oficial de "Amor adulto". (Netflix)

“El amor debería venir con una carta de advertencia que diga, ‘El amor mata’”. Es una de las retumbantes frases que se escuchan en el tráiler. En él puede verse desde el inicio como todo empieza a desmoronarse entre la pareja cuando a la mujer le surgen las sospechas de una infidelidad por parte de su esposo, las cuales explotan en comportamientos enfermizas ante el más mínimo evento fuera de la costumbre; por ejemplo: mensajes nocturnos, llegadas a deshoras por trabajo o los viajes sorpresivos. Todo va formando una endeble montaña que, tarde o temprano se derrumbará.

En Rotten Tomatoes, hasta el momento, Amor adulto cuenta con una puntuación del 71%, con menos de 50 valoraciones. Y en general ha tenido encontradas críticas en cuanto a su historia y producción en general.

Dar Salim, actor masculino principal en "Amor adulto". (Netflix)

Reparto

El cast de Amor adulto está compuesto principalmente por Lars Ranthe, Dar Salim, Sonja Richter, Karoline Hamm, Sus Wilkins, Mikael Birkkjær y Milo Campanale, entre otros secundarios.

Al respecto, Wilkins, la joven actriz que representó a la amante del esposo, en una entrevista para la revista cultural danesa SoundVenue, habló sobre su papel en este thriller. “Creo y espero que Amor adulto pueda ser el punto de partida de mis sueños. No he tenido papeles importantes todavía. He hecho un montón de proyectos, pero solo como actriz de reparto. Cuando se trata de películas y televisión, este es el sueño, sin duda, para poder contar historias que se centran en la diversidad tanto frente como detrás de la cámara”.

Sonja Richter, actriz danesa protagonista de "Amor adulto". (Netflix)

Si eres amante de los dramas relacionados a las relaciones de pareja, entonces Amor adulto es para ti. Ya sabes, disponible en Netflix.

