Naomi Watts y Chloë Sevigny se unen en la segunda temporada de “Feud: Capote’s Women”

En 2017 se estrenó Feud: Bette and Joan, y tras el éxito entre la audiencia y la crítica, todos esperaban que una segunda temporada se pusiera en marcha de inmediato, pero tuvieron que pasar cinco años para que esto se hiciera realidad y poco a poco fuera tomando forma una nueva entrega.

Luego de que en abril pasado se reveló que Naomi Watts protagonizaría la segunda temporada de este show creado por Ryan Murphy, ahora la cadena FX ha revelado que junto a la australiana estará Chloë Sevigny, ambas a la cabeza de Feud: Capote’s Women.

Según reveló Deadline, esta nueva historia esta siendo escrita por Jon Robin Baitz y estará compuesta de ocho episodios y será el propio Robin, quien también sea el productor ejecutivo de la nueva temporada.

A cargo de la dirección de este proyecto estará el realizador Gus Van Sant (Elephant), quien estará al frente de todos los episodios, algo poco común en este tipo de series antológicas.

Feud: Capote’s Women, narrará la historia del famoso autor prodigio, luchando con el bloqueo de escritor después de la publicación de A sangre fría, tras lo que intentó escribir una novela titulada Oraciones contestadas.

Finalmente, en su búsqueda de reconocimiento y fama traiciona a varias de sus amigas, a quienes llamó sus “cisnes”, al publicar un cuento titulado La Côte Basque 1965 en Esquire en 1975. En esa publicación, el escritor reveló los secretos de sus amigas y exponía todos sus escándalos y tras darse a conocer, las amistades de Capote se alejaron de él.

Durante su ascenso, Capote se rodeó de innumerables personalidades de su época, del mundo del entretenimiento, pero también de la alta sociedad estadounidense como Babe Paley (Watts), esposa del director de CBS, Bill Paley; Pamela Churchill Harriman, Lee Radziwill, hermana de Jackie Kennedy y Gloria Guiness.

Chloë Sevigny interpretará a Lucy Douglas “C. Z.” Guest, quien fue una actriz estadounidense de teatro, escritora, columnista, amazona, diseñadora de moda y socialité que alcanzó cierto grado de fama como ícono de la moda y quien murió en 2003 a la edad de 83 años.

Baitz, Van Sant y Watts son productores ejecutivos de Feud: Capote’s Women junto a Murphy, Dede Gardner y Alexis Martin Woodall, quienes fueron productores ejecutivos de Feud: Bette and Joan regresan también a la producción.

Se tiene planeado que la filmación de la nueva entrega comience en unas semanas en Nueva York y que se unan en los siguientes días algunos importantes actores para completar el elenco.

Esta no es la primera ocasión en la que Sevigny y Murphy trabajen juntos, pues en 2015 ambos estuvieron involucrados en American Horror Story: Hotel, la quinta temporada de esa serie antológica de terror.

Además, este año la actriz protagonizó la serie The Girl From Plainville que se puede ver en Prime Video y tuvo un papel importante en la segunda temporada de Russian Doll de Netflix. Próximamente estrenará el show Poker Face.

Feud: Capote’s Women será el regreso de Van Sant a la televisión después de varios años de ausencia, desde su último trabajo en la pantalla chica cuando dirigió un episodio de la serie When We Rise.

Feud: Bette and Joan relató la rivalidad entre los íconos de Hollywood Bette Davis y Joan Crawford en el set de la película clásica de campamento de 1962, What Ever Happened to Baby Jane? Una segunda temporada iba a narrar la disolución del matrimonio entre el príncipe Carlos de Inglaterra y la princesa Diana, pero esa idea fue descartada más tarde.

