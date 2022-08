Todo sobre “Black Bird: confesiones de un asesino”, una de las miniseries del año

Santiago García hace una reseña de "Black Bird", la serie que cuenta la historia real de un personaje que tiene que hacer un trato para evitar 10 años de cárcel.

Black Bird: confesiones de un asesino es una miniserie estrenada en Apple TV+ e inspirada en hechos reales. Una inquietante variación de un género que se ha vuelto muy popular en los servicios de streaming en los últimos años. Pero al ser una ficción consigue un drama más perturbador que las ya de por sí impactantes ficciones sobre el tema.

Tiene, para que el lector entienda, ciertos elementos de Mindhunter, aunque esta vez el protagonista no es un policía, sino alguien que debe convivir, arriesgando su vida, con el asesino. La miniserie está basada en el libro In With The Devil: A Fallen Hero, a Serial Killer, and a Dangerous Bargain for Redemption, escrito por Jimmy Keene, el personaje central de la trama.

La miniserie está basada en el libro escrito por Jimmy Keene. (Apple TV+)

Jimmy Keene (Taron Egerton) es un joven con un pasado de deportista que nunca pudo convertirse en profesional, hijo de un policía condecorado (Ray Liotta), pero que se ha dedicado al tráfico de drogas para llevar su tren de vida. Cuando es atrapado y sentenciado a diez años de cárcel, le ofrecen una inesperada opción. Puede cumplir la pena completa o puede quedar sin cargos si acepta una peligrosa tarea: entrar en una cárcel de máxima seguridad y obtener una confesión completa de un supuesto asesino en serie cuyos crímenes no han sido correctamente probados.

Larry Hall (Paul Walter Hauser) ha confesado haber cometido horrendos asesinatos, pero si no encuentran los cadáveres, tal vez logre salir en libertad en la apelación. Si Jimmy no consigue esa confesión, no obtiene la libertad, pero acercarse demasiado al criminal puede ser más peligroso de lo que se puede imaginar. Deberá hacerse amigo de un monstruo, y al mismo tiempo, lidiar con todos los peligros de la cárcel.

¿Cuál es el trato? Si Jimmy no consigue la confesión de un asesino en serie, no obtiene la libertad. (Apple TV+)

Los agentes Lauren McCauley (Sepideh Moafi) y Brian Miller (Greg Kinnear) siguen el caso desde afuera pero no pueden cuidar el destino de Jimmy como quisieran. Tampoco él puede saber cómo avanza el caso. La claustrofobia de la trama va en aumento y se vuelve angustiante a medida que avanzan los capítulos. El suspenso se mantiene intacto en los seis capítulos y los dos protagonistas están impecables en sus roles. Taron Egerton, el protagonista de Kingsman The Secret Service y Rocketman y Paul Walter Hauser, el mismo de El caso de Richard Jewell (2019) de Clint Eastwood.

Este fue el último rol de Ray Liotta en una serie. Murió en este 2022. (Apple TV+)

Pero tal vez la serie tenga un punto extra de valor por ser también el último rol de Ray Liotta en una serie . El actor de Buenos muchachos (1990) falleció en el 2022 y uno de los episodios está dedicado a su memoria. Participar de Black Bird ha sido una gran despedida. La miniserie es uno de los mejores estrenos del año 2022, basada en una increíble historia real.

