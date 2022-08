Joe Keery, el actor que le da vida a Steve en “Stranger Things”, se une a otra exitosa serie

La estrella de 30 años tendrá un rol en la quinta temporada de "Fargo". (REUTERS/Caitlin Ochs)

No es ninguna sorpresa que las estrellas de Stranger Things partan hacia otros roles en grandes producciones del cine y la televisión. Ya vimos cómo Millie Bobby Brown brilla en la saga cinematográfica Enola Holmes o Gaten Matarazzo ha cautivado al público con la comedia Honor Society, de Paramount+. El más reciente caso es el de Joe Keery, actor que da vida a Steve Harrington en el éxito de Netflix, puesto que se unió al elenco de la quinta temporada de Fargo, la aclamada serie emitida a través de FX.

Según nueva información revelada, el artista de 30 años será uno de los próximos fichajes de la producción televisiva junto a Richa Moorjani (Yo nunca) y Lamorne Morris (Woke) . Todos ellos actuarán junto a los rostros principales del reparto como Juno Temple, Jon Hamm y Jennifer Jason Leigh, quienes fueron seleccionados también este año. El rodaje de los nuevos episodios comenzará durante el otoño de este año en Estados Unidos.

Joe Keery interpreta a Steve Harrington en "Stranger Things". (Netflix)

Keery interpretará a Gator Tillman, mientras que Morris y Moorjani serán Witt Farr e Indira Olmstead respectivamente. Por ahora, no se conocen los detalles a profundidad sobre cada uno de estos pares ficticios, pero se sabe que la nueva entrega de la antología de género policiaco y humor negro se ambientará en el año 2019. “¿Cuándo es un secuestro y no un secuestro, ¿y si tu esposa no es tuya?”, así se define la escueta premisa de lo que se verá en el futuro.

“Particularmente cómica”, así fue descrita por John Landgraf, el presidente de FX. “Siempre hay un equilibrio entre lo dramático y lo cómico que es, y este es el extremo más cómico del espectro. Realmente me encanta”, añadió. Se espera que el lanzamiento de los siguientes capítulos de Fargo sea en 2023 o, a más tardar, a comienzos de 2024.

La cuarta temporada de la serie, emitida en 2020, estuvo protagonizada por Chris Rock, Jessie Buckley, Jason Schwartzman, Ben Whishaw y Jack Huston. (FX)

Fargo, una serie antológica que aún se mantiene viva

Creada por Noah Hawley, la serie se inspira libremente en la película homónima de 1996 que dirigieron los hermanos Coen . Debutó al aire en 2014 mediante la señal de FX y, desde entonces, permanece en la parrilla del canal por el buen recibimiento de sus historias diferenciadas en cada temporada, de acuerdo a su formato antológico. La primera es la que más se basó en el film noventero, aunque cada situación tiene finales distintos sin dejar de incluir giros narrativos inesperados y la violencia que caracterizó el material original.

A lo largo de sus cuatro temporadas, han participado estrellas como Billy Bob Thornton, Allison Tolman, Colin Hanks, Martin Freeman, Kirsten Dunst, Jesse Plemons, Patrick Wilson, Ted Danson, Jean Smart, Ewan McGregor, Carrie Coon, Mary Elizabeth Winstead, David Thewlis, Chris Rock, Jessie Buckley, Jason Schwartzman, Ben Whishaw y Jack Huston. Próximamente, el elenco principal será renovado por quinta vez para narrar otra atrapante historia.

