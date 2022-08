El futuro de la película en solitario de Flash pende de un hilo

La primera aparición de Ezra Miller como Flash fue en la película "Batman v Superman: Dawn of Justice". (Warner Bros.)

Los cambios y movimientos siguen ocurriendo al interior de Warner Bros. Discovery y es posible que un integrante de La liga de la justicia sea el siguiente en la lista de que su película nunca sea vista en la gran pantalla ni en un sistema streaming.

Según ha dado a conocer The Hollywood Reporter, la compañía que tiene los derechos de DC Comics y de las películas de este universo, aún no decide qué hacer con The Flash, ya que el protagonista de este proyecto, Ezra Miller, sigue involucrándose en actividades delictivas.

Tentativamente el film estrenará el 23 de junio de 2023. (Warner Bros.)

El sitio reveló que Warner está estudiando el daño causado a la franquicia por el comportamiento de Miller y si, su situación empeora en las próximas semanas, la empresa podría incluso optar por no estrenar y enlatar el esperado proyecto.

El futuro de Flash se ha visto tambalear desde que Ezra fue arrestado en Hawái en dos ocasiones por alterar del orden público, acusado de robo y de haber amenazado a una pareja en un bar. Además, en los últimos días se la ha acusado de resguardar a una madre de 25 años y a sus tres hijos en su granja en Vermont, bajo condiciones supuestamente inseguras.

Si la película de Flash es cancelada, el estudio tendría que reiniciar la historia del superhéroe. (Warner Bros.)

Hasta el momento Warner Bros. Discovery mantiene el estreno de la película para el 23 de junio de 2023, apelando a que para esa fecha los escándalos de su protagonista se disipen. No obstante, Miller continúa teniendo problemas con las autoridades, mismos que siguen ocupando titulares en los medios de comunicación.

Todo esto se produce en medio de los cambios en Warner a inicios de agosto, cuando el nuevo CEO de Warner Bros. Discovery, David Zaslav, anunció que la película Batgirl no estrenaría en HBO Max y que tampoco vería la luz en la pantalla grande.

El desarrollo de una película basada en Flash comenzó en 2004, con varios escritores y directores adjuntos al proyecto hasta 2014. (Warner Bros.)

A diferencia de The Flash, en la película sobre la compañera de Batman no hubo controversia y Zaslav optó por reducir los impuestos sobre el proyecto y dejar de hacer películas de DC en streaming.

Miller comenzó su tiempo como Flash con cameos en Batman v Superman: Dawn of Justice y Suicide Squad, ambos lanzados en 2016, antes de tener un papel principal en Justice League un año después.

El rodaje de "The Flash" tuvo lugar de abril a octubre de 2021 en Warner Bros. Studios, Leavesden y en locaciones de todo el Reino Unido. (Warner Bros.)

The Flash sufrió varios cambios hasta convertirse en una adaptación de la historia de Flashpoint protagonizada por Ben Affleck y Michael Keaton.

Algunos medios como The Hollywood Reporter señalan que una de las alternativas que existen para que la película llegue a los cines es que Ezra diga que necesita ayuda profesional, se disculpe por sus acciones y se comprometa a recibir algún tipo de tratamiento. A Hollywood le encantan las historias de redención, por lo que eso garantizaría que el film aún pueda tener un lanzamiento sin problemas.

