“Wedding Season”: una producción de Reino Unido para el mundo con una historia llena de suspenso

Esta serie que se estrenará el próximo 8 de septiembre esta dividida en ocho episodios. (Disney Plus)

A casi tres años de que el servicio Disney+ se lanzó en Estados Unidos y de que a lo largo de este tiempo ha desarrollado producciones originales en su país de origen y en Latinoamérica, se ha dado a conocer que la primera serie hecha por el sistema streaming en Reino Unido está a punto de estrenar.

Se trata de Wedding Season, el thriller de acción que se combina con la comedia romántica, la cual estrenará exclusivamente en el servicio de transmisión en Disney+ en Europa el jueves 8 de septiembre.

Rosa Salazar es Katie McConnell y Gavin Drea es Steffan Bridges en "Wedding Season". (Greg Gayne/Disney+)

El anuncio estuvo acompañado por el lanzamiento de las primeras imágenes de la serie, así como de un avance de apenas minuto y medio sobre esta historia que se estrenará a través de Star+ en América Latina y en Hulu para Estados Unidos.

La serie contará la historia de Katie y Stefan, quienes se enamoran en una boda y comienzan una aventura, a pesar de que Katie ya tiene un prometido. Dos meses después, en la boda de Katie, su nuevo esposo y toda su familia son asesinados y la policía cree que Stefan lo hizo, mientras que él asume que fue Katie la autora intelectual, aunque nadie tiene la certeza de quién cometió el crimen.

Rosa Salazar y Gavin Drea protagonizan esta serie. (Disney Plus)

Ante estas sospechas Katie y Stefan huyen de Reino Unido a Estados Unidos para iniciar una aventura llena de acción en la que ambos buscarán demostrar su inocencia.

“La serie es un juego lleno de acción en el Reino Unido y los Estados Unidos. Mientras los dos protagonistas huyen, todo mientras intentan descifrar el misterio de los múltiples asesinatos de que se les inculpa”, dice el comunicado.

Este es el primero de 60 proyectos que está desarrollando Disney Plus en Reino Unido. (Disney Plus)

Wedding Season está protagonizada por Rosa Salazar (Alita: Battle Angel) y Gavin Drea (Vikings: Valhalla), con Jade Harrison, Jamie Michie, Callie Cooke, Bhav Joshi, Ioanna Kimbook y Omar Baroud.

La serie está escrita por el guionista Oliver Lyttelton (Cheaters) y dirigida por George Kane (Crashing). Es producida por Dancing Ledge Productions (The Responder, The Salisbury Poisonings, New Pope).

Gavin Drea es conocido por la serie "Vikings: Valhalla". (Disney Plus)

La serie que en su primera temporada tendrá ocho capítulos, se estrenará junto con el nuevo contenido anunciado para Disney+ de las marcas Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic y Star+.

Las locaciones de este show se realizaron entre Reino Unido y Estados Unidos. (Disney Plus)

Hace unos días la empresa de animación anunció que producirá alrededor de 60 producciones locales para 2024 en Europa, mientras continúa trabajando con creadores y productores como parte del proyecto de buscar, desarrollar y producir producciones originales en aquel continente.

SEGUIR LEYENDO: