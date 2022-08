Eva Longoria será la estrella del nuevo proyecto de Apple TV+, ¿de qué trata?

Eva Longoria y la española Carmen Maura se unen en un nuevo proyecto de Apple TV. (REUTERS)

Basado en un best seller de la periodista y escritora española Sandra Barneda, Apple TV comunicó que se llevará a cabo una producción llamada Land of Women (Tierra de mujeres), la cual pertenecerá al género de drama y contará con seis episodios. En este, Eva Longoria brillará como el personaje protagónico, acompañada de Carmen Maura con otro papel central.

Eva Longoria, actriz y productora estadounidense actualmente de 47 años, con raíces mexicanas y españolas, será protagonista en una producción de Apple TV.( REUTERS)

¿De qué trata?

Land of Women se centra en Gala (Longoria), una neoyorquina cuya vida se ve alterada cuando su marido implica a la familia en irregularidades financieras. Así que, para escapar de los delincuentes que persiguen a su marido, la mujer, su madre Julia (Maura) y su hija se esconden en un pequeño pueblo de la región vinícola del norte de España; el mismo lugar del que Julia huyó hace más de 45 años, jurando no volver jamás.

Allí intentan pasar desapercibidas por los lugareños, pero los rumores sobre sus secretos familiares se esparcen de una forma que no esperaban, convirtiéndose en el centro de atención y comidilla de todos.

María del Carmen García y Maura, más conocida como Carmen Maura, actriz española con gran experiencia, actualmente de 76 años. (Juan Bezos)

Land of Women será el primer papel a tiempo completo de la actriz estadounidense con ascendencia mexico-española, en una serie desde el 2016. Sus papeles recientes en televisión incluyen un personaje recurrente en Grand Hotel de ABC (que también produjo de forma ejecutiva) en 2019 y trabajos de voz en The Proud Family: Louder and Prouder y BoJack Horseman. De igual manera, también hizo parte como productora ejecutiva de Las crónicas de Cucu de HBO Max y protagonizará y producirá Eva Longoria: Searching for Mexico en CNN en 2023.

Por el momento se conoce que la serie ya se encuentra en periodo de preproducción en España y se rodará en dos idiomas, inglés y español, y estará bajo el cargo de Bambú Producciones. No se tienen más detalles en cuanto a posibles fechas o demás información relevante.

"La tierra de mujeres" (2014): obra de la periodista y escritora Sandra Barneda. (Apple Books)

Obra La tierra de las mujeres de Sandra Barneda

La sinopsis de esta obra de 2014 se ambienta en un pueblo llamado La Muga, donde Gala, perteneciente a una acaudalada y poderosa familia americana, tiene la única intención de recibir una herencia de una tía lejana de su familia española, por parte de su padre, desconociendo el alcance e impacto que esta decisión tendrá en su vida. ¿Será que la nueva producción de Apple TV+ de una u otra forma seguirá los detalles de la historia original?

Para finalizar, por medio de redes sociales, la escritora y ganadora del Premio Planeta 2020 ha reaccionado a esta noticia, expresando: “Es un sueño haber servido de inspiración a Apple TV+ y a Bambú para tan fantástico proyecto. ¡Pero lo que todavía es más emocionante es que Eva Longoria vaya a interpretar el papel de Gala y que Carmen Maura sea Julia!”.

