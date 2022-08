La segunda parte de “Joker” ya tiene fecha de estreno en cines

"Joker": el film le dio el Oscar a Joaquin Phoenix por su interpretación. (Warner Bros)

Joker: Folie à Deux es el nombre que tomará esta secuela de la exitosísima Joker que le dio un Oscar a Joaquin Phoenix, quien interpretó a un fantástico villano de Batman. Pero hay que tener paciencia ya que recién podremos verla en 2024, más específicamente el 4 de octubre, a cinco años del estreno de la primera parte.

Aunque los detalles de la trama se van revelando muy de a poco, algunos datos comenzaron a dar vueltas. Lady Gaga fue anunciada en el sitio especializado Deadline como una de las estrellas que se sumaría a la segunda parte y daría vida a Harley Quinn, y desde The Hollywood Reporter afirmaron que esta secuela podría ser directamente un musical. De allí también a la incorporación de la actriz de Nace una estrella que también es cantante.

Joaquin Phoenix se vuelve a poner el traje del Joker para la secuela. (Warner Bros.)

Los rumores aumentaron luego de que ella publicara un trino haciendo referencia a la película:

Joker: Folie à Deux

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

El film original logró recaudar más de 1000 millones de dólares en la taquilla mundial, a pesar de tener una calificación R (con reservas). Por supuesto, Phoenix volverá a ponerse el traje de este payaso mezcla de asesino y comediante para la secuela, y según trascendió, estaría cobrando unos veinte millones de dólares por volver a ser Arthur Fleck (el verdadero nombre de El Guasón).

Todd Phillips será nuevamente el encargado de dirigir esa segunda parte. Recordemos que la película (producida por el actor Bradley Cooper) obtuvo 11 nominaciones a los premios Oscar y tuvo un costo de 62.5 millones de dólares de presupuesto, un número bastante modesto en relación a los montos que se manejan de adaptación de cómics. Lo cierto es que Joker fue sumamente rentable y de hecho, Warner Bros. debió dividir las ganancias con Bron Creative y Village Roadshow, ambas compañías que financiaron el film. Phillips, a su vez, está coescribiendo el guion junto a Scott Silver.

Lady Gaga se sumaría a la nueva película como Harley Quinn. (REUTERS/Maria Alejandra Cardona)

Warner Bros. dio a conocer esta noticia de la fecha de lanzamiento, luego de la cancelación de otro film superesperado de la compañía, Batgirl, que estaba filmado en su totalidad y que no tendrá lanzamiento ni en cine ni en la plataforma. Con esto, el universo de DC se ve diezmado, ya que ahora todos los cañones apuntarán a Joker: Folie à Deux para salvar las pérdidas financieras. Según información publicada en Variety, la compañía debe afrontar las bajísimas ganancias que le dieron los films Escuadrón suicida (The Suicide Squad de 2021) y la reciente DC League of Super-Pets, que tuvo una escuálida recaudación en el fin de semana de su estreno.

Lady Gaga se uniría al Universo DC con la interpretación de la próxima Harley Quinn (Warner Bros./REUTERS)

Por su parte, Phoenix se encuentra en plena producción de la biopic sobre Napoleón Bonaparte que según fuentes cercanas a la filmación de la película, vuelve a impactar por su interpretación y seguramente alcance otra nominación al Oscar. El film se llamará Napoleón y tiene previsto su estreno en 2023 en la plataforma AppleTV+. Allí lo acompañarán a Phoenix, Vanessa Kirby como la emperatriz Josephine, y Tahar Rahim como Paul Barras, dirigidos por Ridley Scott.

