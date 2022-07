“Un lugar para soñar”: cómo fue el regreso de la cuarta temporada

"Un lugar para soñar 4": la historia de amor entre Mel y Jack se ve atravesada por la llegada del bebé. (Netflix)

Doce nuevos episodios forman parte de la cuarta entrega de Un lugar para soñar (Virgin River), que retoma aquellos puntos sueltos que dejó la tercera temporada. Una serie que está ambientada en un pueblito de ensueño con paisajes llenos de coníferas, atardeceres donde el sol ilumina el río y casas separadas unas de las otras que parecen salidas de un cuento de hadas y se reflejan como si hubiera un espejo en Virgin River. Todos sus habitantes son solidarios, positivos y siempre están dispuestos a ayudarse unos con otros.

Pero claro, también hay conflictos en este lugar soñado y de eso saben mucho los protagonistas de esta ficción, Mel y Jack. (ATENCIÓN SPOILERS).

Alexandra Breckenridge como Mel Monroe y Martin Henderson en el rol de Jack Sheridan en la nueva temporada de "Un lugar para soñar". (Netflix)

En la última entrega supimos que Mel se enteró que había quedado embarazada. El problema surgía cuando le revelaba a Jack que en el momento que se separaron ella se implantó embriones que había congelado antes de que su esposo Mark, muriera. Entonces, ¿quién es el padre de este bebé? Esta fertilización in vitro es una gran esperanza para Mel pero no para Jack, que a pesar de que asume este bebé como propio, siente que hay algo que no está bien. Este es uno de los nuevos misterios que abordará Un lugar para soñar.

Pero también se abrió otra puerta en la trama que tiene que ver con el doctor Venon Mullins (Tim Mathenson). Un joven toca la puerta y le informa que es Denny Cutler (Kai Bradbury), su nieto, y que su abuela es Rose, una mujer con la que tuvo una relación hace unos años.

Tim Matheson como el doctor Mullins en los paisajes bellísimos de la serie. (Netflix)

Mientras tanto, Jack intentará darle vueltas a quién es el verdadero responsable de aquel ataque que recibió en su bar al final de la segunda temporada. ¿Fue Dan Brady (Benjamin Hollingsworth) el culpable o había alguien más en escena?

Al excombatiente en Irak se le sumará otro frente cuando comience a ejercer la medicina el recién llegado médico Cameron Hayek (Mark Ghanimé). “ Armado con una apariencia atractiva, un intelecto agudo como una navaja y una sonrisa que podría iluminar el mundo, Cameron causa un revuelo inmediato en la ciudad, especialmente con las mujeres de Virgin River ”, así es descrito en la sinopsis de la serie. Claramente intentará coquetear con Mel, quien aún no decide anunciar su embarazo a todos los habitantes de Virgin River.

Mel Monroe y el doctor Mullins siguen compartiendo el lugar de trabajo. (Netflix)

Otro personaje que regresa es el de Hope McCrea, que en la tercera temporada solo la vimos a través de videollamadas. La actriz Annette O’Toole que le da vida a la esposa de Doc, había preferido estar alejada de los sets, ya que la tercera temporada se grabó en plena pandemia. Para evitar un posible contagio, O’Toole decidió resguardarse y no participar físicamente sino de manera virtual. Pero ahora ya forma parte de la trama y su personaje atraviesa los efectos colaterales del accidente que sufrió cuando en medio de una tormenta regresaba a Virgin River y su auto se salió de la carretera.

Así lo publicaba en su cuenta de Twitter: “ Hoy es el último día de filmación de la cuarta temporada de #VirginRiver. Ha sido un placer trabajar junto a este maravilloso equipo. Llevan máscaras todo el día; a veces más de 12 horas. No puedo hablar lo suficiente sobre su dedicación y buena voluntad. Los saludo y les agradezco”.

Lo cierto es que ya se encuentran disponibles los nuevos episodios para disfrutar de los paisajes, la buena gente y una bella historia de amor de las que se veían antes en el canal Hallmark.

SEGUIR LEYENDO: