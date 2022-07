“La escuela del bien y del mal”: el film sobre dos hadas enfrentadas protagonizado por Charlize Theron y Kerry Washington

"La escuela del bien y del mal": una historia sobre magia y hadas que llega en septiembre a Netflix. (Netflix)

Una nueva adaptación llega a Netflix en una época en la que ya nos habituamos a ver las historias contadas en nuestros libros favoritos en series o películas. Este es el caso de La escuela del bien y del mal que arribará próximamente a la plataforma.

Sophie (Sophia Anne Caruso) y Agatha (Sofia Wylie) son dos superamigas que terminarán enfrentadas cuando ingresen a una escuela encantada. Cada una ocupará un bando diferente dentro de este establecimiento que forma a jóvenes héroes y villanos para proteger el equilibrio entre el bien y el mal. Dirigida por Paul Feig (Ghostbusters, Spy, The Heat), La escuela del bien y del mal (The School for Good and Evil) arribará a Netflix en septiembre de este año.

El afiche de promoción de "La escuela del bien y del mal". (Netflix)

La mayor parte de la filmación se llevó a cabo en Irlanda del Norte, que comenzó en mayo del año pasado y terminó en julio de 2021. Según afirman, su director estuvo más de 10 horas diarias editando las escenas con efectos especiales para darle la mayor calidad posible.

Pero, ¿de qué se trata la película? Cada cuatro años, en la noche del undécimo día del undécimo mes, dos pequeños de 12 años son robados del pueblo de Gavaldon y son trasladados a la Escuela del bien y del mal. Sophie, anhela en convertirse en una bella princesa que se casará con un elegante príncipe. Agatha, por su parte, siente todo lo contrario y desea vivir en un oscuro cementerio. Pero la noche del secuestro cada una termina en el lugar equivocado. Sophie termina en la escuela del mal donde se convierte en “Nunca” y Agatha en la del bien donde toma el nombre de “Ever”.

Kerry Washington y Charlize Theron, las protagonistas de "La escuela del bien y del mal". (Netflix)

Así, cada una deberá lidiar con las respectivas directoras. Sophie deberá soportar a la glamurosa y mordaz Lady Lesso (Charlize Theron), y Agatha a la alegre y bonachona profesora Dovey (Kerry Washington). Agatha tomará clases con los hijos de Cenicienta, el Capitán Garfio y con el apuesto hijo del rey Arturo (Jamie Flatters). Para colmo, cuando una figura siniestra y peligrosa (Kit Young) que guarda misteriosos vínculos con Sophie, resurge y amenaza con destruir la escuela y su reglamento... el único modo de tener un final feliz es sobrevivir al cuento de hadas. Si esta película funciona, se espera que se adapten las otras cinco novelas de Soman Chainani: Un mundo sin príncipes, El último para siempre, Misiones de gloria, Un cristal del tiempo y Un verdadero rey.

Completan el elenco: Michelle Yeoh, Earl Cave, Demi Isaac Oviawe, Freya Parks, Kaitlyn Akinpelumi, Holly Sturton, Emma Lau, Briony Scarlett y Alex Cubb.

