Elvis en el cine: la carrera cinematográfica del “Rey del rock”

Santiago García recomienda películas para ver antes del estreno de una nueva biografía de Elvis Presley.

El estreno de la película Elvis (2022) cuenta, entre muchas otras cosas, la carrera cinematográfica de Presley. Aunque lo hace a toda velocidad, no se equivoca en nada a la hora de describir ese recorrido. Treinta y una películas entre 1956 y 1972 hizo el artista, aunque las últimas dos eran documentales de conciertos.

Elvis Presley quiso llevar en 1956 su carrera mucho más allá de la música. Los referentes de la rebeldía juvenil de aquellos años eran Marlon Brando y, aún más, James Dean. Soñaba, desde el comienzo, con convertirse en un actor de verdad, no en alguien que utilizara el cine para vender más discos. La tensión entre los films de explotación de su música y los más enfocados en los cinematográficos lo acompañó toda su carrera. Cuando supo que no iba a poder instalarse como una estrella de cine, decidió abandonar de forma abrupta la realización de películas.

Elvis quería convertirse en un actor de verdad, no en alguien que utilizara el cine para vender más discos. (National Archive/Newsmakers)

Sus tres trabajos más logrados pueden verse en streaming, por lo cual se puede evaluar. Love Me Tender, Flaming Star y Wild in the Country están disponibles en Star Plus en copias impecables y son la oportunidad de ver sus búsquedas personales y su carisma aplicado a grandes películas. Dos de ellas son western y el otro es un melodrama puro. Ninguna de las tres es una comedia musical, justamente el género al cual querían empujarlo para lograr mayor éxito de taquilla y sumar ventas de discos.

Love Me Tender (1956) fue su primer rol y el único en el cual figuró tercero en los créditos. Pero el crecimiento de la estrella fue tan grande que tuvieron que filmarse diferentes escenas y terminó convirtiéndose en un lanzamiento para su carrera con una de las canciones más exitosas de su historia. La película es un western en el que las canciones están ubicadas de forma bastante equilibrada y justificada. Un drama de los años posteriores a la Guerra Civil Norteamericana. Elvis interpretaba al hermano menor del protagonista, el único de la familia que no había ido a la guerra. La escena en la que canta “Love Me Tender” es memorable. En Latinoamérica la película se conoció como La mujer robada.

Elvis en "Love Me Tender". (20th Century Studios)

Estrella de fuego (Flaming Star, 1960) es considerada su mejor película. Allí interpreta a Pacer Burton, un joven cowboy hijo de un hombre blanco y una mujer kiowa. Pacer tiene un hermano llamado Clint, hijo del primer matrimonio de su padre. Su condición de mestizo genera algunas tensiones, pero las cosas se complican realmente cuando estalla una guerra entre blancos y kiowas, y Pacer debe tomar partido, ya que se vuelve imposible mantenerse al margen. Aquí, Elvis logra sacar prácticamente la parte musical y hay una sola canción dentro de la trama, más allá del tema “Flaming Star” que se escucha en la banda de sonido. El director era Don Siegel, uno de los grandes maestros de Hollywood. El resultado es excelente. Esta imagen de Elvis cowboy es la que Andy Warhol inmortalizó años más tarde con varias de sus obras.

"Estrella de fuego" ("Flaming Star", 1960) es considerada su mejor película. (Warner Bros.)

Pero hay que entender que el público también quería productos de otro tipo. Prisionero del rock and roll (Jailhouse Rock, 1957) es un ejemplo de esto. Elvis peleaba por un camino más prestigioso. Así fue como llegó a otro gran título, Wild in the Country (1961), en la cual las canciones otra vez quedan un poco al costado y la historia se impone por su intenso drama. Allí interpreta a un joven problemático que recibe ayuda de una psicóloga mientras intenta dejar atrás los conflictos de una familia disfuncional. Con el peligro de terminar preso, debe contener su ira y al mismo tiempo abrirse paso en un mundo hostil. Gran largometraje. No sería el último esfuerzo por hacer un cine dramático, pero las comedias playeras se irían imponiendo poco a poco.

Millie Perkins y Elvis Presley en "Wild in the Country". (20th Century Fox)

Love Me Tender y Flaming Star se pueden ver en QubitTV y Star Plus. Y solo en Star Plus está disponible Wild in the Country. Es de esperar que el éxito de Elvis (2022) logre hacer que se vayan moviendo por los catálogos más largometrajes de él. Siempre, pero siempre, es un placer verlo en la pantalla, incluso cuando para el propio cantante los resultados no fueran los que él deseara.

SEGUIR LEYENDO