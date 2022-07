“LA Lakers: el legado”: el ascenso al éxito de la franquicia de basquetbol en una próxima docuserie

Cuando el carismático magnate inmobiliario Dr. Jerry Buss compró Los Angeles Lakers en un acuerdo comercial tremendamente arriesgado y complejo, nadie podría haber predicho cuánto éxito vendría. (Star Plus)

LA Lakers: el legado (Legacy: The True Story of the LA Lakers) es una próxima serie documental que explora la historia de uno de los equipos más grandes en la historia del basquetbol. Según revela un adelanto compartido por Star+, el título cuenta con la participación de personalidades destacadas de este deporte como Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jeanie Buss, Rob Lowe y LeBron James. ¿Qué catapultó a los Lakers a tener actualmente una notable trayectoria?

“Cuando el carismático magnate inmobiliario Dr. Jerry Buss compró Los Angeles Lakers en un acuerdo comercial tremendamente arriesgado y complejo, nadie podría haber predicho cuánto éxito vendría. Al iniciar la era ‘Showtime’ en 1979, el notorio playboy de Los Ángeles fue pionero en el negocio del baloncesto. Elevó el precio de los asientos en el piso, presentó bailarines y una banda en vivo, abrió un club privado exclusivo dentro de la arena y cultivó fanáticos famosos en Hollywood”, sostiene la sinopsis oficial.

La docuserie de 10 episodios repasa 40 años de historia del exitoso equipo de la NBA. (Star Plus)

La producción seguirá al club de los Lakers y sus jugadores a lo largo de los años, desde su primer ascenso a la victoria hasta establecerse como una franquicia de éxito en la industria deportiva , así como también tocará temas relacionados a la familia, los negocios y el poder, “y cómo los tres deben aprovecharse para alcanzar la grandeza”. Los basquetbolistas, entrenadores y ejecutivos repasan los últimos 40 años de historia en los cuales han ganado 11 títulos dentro de la NBA.

A la fecha, este imperio deportivo está valorizado en cinco mil millones de dólares, pero no todo lo que brilla es oro. LA Lakers: el legado también ahondará las enemistades al interior del equipo, las enfermedades como sinónimo del fin de una carrera (véase el retiro de Magic Mike luego de dar positivo al VIH en 1991) y otros obstáculos que muchos no lograron superar en la cancha de juego. Además, profundizará en las disputas ocurridas dentro de la misma familia liderada por Buss.

El magnate inmobiliario Jerry Buss llevó a los Lakers a un crecimiento sin precedentes en el mundo deportivo. (Star Plus)

La docuserie de 10 episodios fue dirigida y producida por Antoine Fuqua (Los siete magníficos y Día de entrenamiento). Consiste en un contenido original desarrollado para Hulu, plataforma solo disponible en Estados Unidos y otros pocos países, pero llegará a América Latina por medio del catálogo de Star+ . Por ahora, no cuenta con una fecha de estreno oficial y solo se dio a conocer un adelanto.

Shaquille O’Neal, Kareem Abdul-Jabbar, Magic Johnson, Jeanie Buss, Rob Lowe y LeBron James participan en "LA Lakers: el legado". (Star Plus)

LA Lakers: el legado se une a las producciones para la televisión que muestran interés en el popular equipo de la NBA, después de que HBO Max lanzara la serie Lakers: tiempo de ganar. Esta última mezcla la realidad con la ficción para narrar los eventos del “Showtime” en la década de los 80 y se representaron a personajes históricos del básquet estadounidense como Magic Johnson y Kareem Abdul-Jabba.

SEGUIR LEYENDO: