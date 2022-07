Las modelos de Victoria’s Secret en una serie documental que desnuda verdades ocultas

La historia detrás de la marca que ha sido tan famosa alrededor del mundo. (Hulu)

Forman parte de un universo al que muchos desean pertenecer: modelos que parecen hechas en serie con cuerpos perfectos que desfilan por miles de pasarelas con las prendas íntimas de la marca Victoria’s Secret. Estas supermodelos (sin sobrepeso, ni estrías, ni celulitis) pusieron a la empresa en la cima de ventas dentro del mundo de la moda y pasó a ser objeto de deseo de miles de mujeres alrededor del mundo.

Pero como dice el dicho, no todo lo que brilla es oro. La marca que había alcanzado el prestigio dentro del universo de la moda se vio manchada por el vínculo estrecho que tenía su exCEO, Les Wexner, con Jeffrey Epstein, quien se suicidó en su celda en 2019 acusado de infinidad de delitos relacionados con abusar de menores de edad. Luego de que salieran a la luz las acusaciones contra Epstein que también vinculaban a Wexner, el hombre presentó una nota en el año 2019 en la cual afirmaba que había sido engañado por el financista Jeffrey. “ Creí que podía confiar en él ”, confesó en este escrito.

El documental se estrenará el próximo 14 de julio. (Hulu)

El documental Victoria’s Secret: Angels and Demons se estrenará en la plataforma Hulu el próximo 14 de julio y estará dirigido por Peter Berg y Matt Tyrnauer a lo largo de sus tres capítulos.

De acuerdo a información publicada en The New York Post, la serie relatará la historia de Wexner y el rol que jugó en la marca. También se pondrá foco en el vínculo con Epstein, que luego de vincularse con el entonces CEO, cometió delitos sexuales contra las jóvenes modelos de Victoria’s Secret. Wexner sostuvo su idea de que desconocía las intenciones macabras de Epstein y volvió a hacer hincapié en eso durante la presentación de su escrito: “ Condeno su comportamiento y estoy asqueado por las revelaciones que he leído en las últimas semanas”, afirmó el hombre. “Me da vergüenza que, como a tantos otros, me haya engañado. Ahora sé que mi confianza en él estaba muy fuera de lugar y lamento profundamente haberme cruzado en su camino”, concluyó el empresario.

La verdad detrás del mundo de las modelos de Victoria's Secret. (Hulu)

También será mencionado Ed Razek, el director de marketing de la marca vinculado a decisiones non sanctas dentro de la marca.

La docuserie también mostrará con detalle cómo se organizaban aquellos icónicos desfiles de modas que se veían por televisión y de qué manera dejaron de transmitirse después de 2019 por la baja audiencia del evento. De la mano de las tremendas acusaciones surgió en esos años los movimientos #MeToo y #TimeIsUp, que no solo hicieron foco en los casos de abuso, sino también en las presiones que vivían y viven a diario las mujeres intentando ocupar un modelo y un lugar que no pueden alcanzar.

SEGUIR LEYENDO: