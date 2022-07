Austin Butler en la piel de Elvis Presley: “Quise mostrar quién era él cuando estaba en una habitación vacía a la noche”

Austin Butler interpreta al “Rey del rock” en la película "Elvis" dirigida por Baz Luhrmann.

Si realmente faltaba una biopic en la historia del cine era la de Elvis Presley. El cantante nacido en Memphis se convirtió en un emblema del rock and roll y qué mejor que el australiano Buz Luhrmann (Moulin Rouge, El gran Gatsby) para llevar a cabo este proyecto en la pantalla grande. El film llamado simplemente Elvis (no necesita más explicación), llegará a las salas de cine el próximo 14 de julio.

Esta película recorre los años de infancia de Elvis Presley cuando, luego de que su padre pasara un tiempo en prisión, él con sus padres se mudan desde Tupelo, Mississippi, a Memphis un lugar que estaba habitado en su mayoría por afroamericanos que terminarían teniendo una enorme influencia en su carrera musical.

Austin Butler logra una acertada interpretación de Elvis Presley en su biopic. (Warner Bros.)

La historia del “Rey”, interpretado magistralmente por Austin Butler, es retratada a través del punto de vista de su complicada relación con su enigmático mánager, el coronel Tom Parker (Tom Hanks). A lo largo de la película se profundiza la compleja dinámica entre los dos a lo largo de 20 años de carrera.

El trabajo que realizó Butler para dar con los tonos y los movimientos de Presley es realmente impactante. Con una corta carrera actoral, Austin, un californiano de 30 años, logró ganarse su papel cuando audicionó con el tema “Melodía desencadenada” que impresionó al director y lo eligió de inmediato. Claramente, no se equivocó. En comunicación con Infobae, Butler nos contó cómo fue la preparación para este rol tan icónico.

La película explora la vida y la música de Elvis Presley (Butler), y su complicada relación con su enigmático agente, el coronel Tom Parker (Hanks). (Warner Bros.)

Elvis era un seductor nato: su voz al hablar, su mirada, sus movimientos sobre el escenario, ¿cómo hiciste para prepararte para este rol y lograr transmitir toda esa sensualidad, carisma y talento?

-Hice tantas cosas durante un año y medio....(la película fue atravesada por la pandemia y sufrió varias interrupciones, incluso Tom Hanks se contagió de COVID) e intenté de todo. Algunas cosas funcionaron y otras no. Fue como un balance entre esas cosas específicas como mirar un clip de él en el escenario y registrar cada parte de su cuerpo: ver qué hacían sus dedos, qué hacían sus ojos, qué hacían sus gestos, todo. Hubo mucho de eso, de memorizar monólogos que él dio en el escenario cuando contaba chistes o ese tipo de cosas. También las entrevistas que dio y traté de incorporar todo en la manera de lo posible.

A pesar de que todas estas cosas no se ven en el film, me sirvieron para entenderlo a él, entender su humor, comprender su voz que cambió a lo largo de los años. Entonces, fueron muchas cosas particulares. Pero en conclusión, la idea era encontrar sus claves y su humanidad. Todos vimos caricaturas de él o del ícono que fue, pero yo estaba fascinado con la idea de quién era él cuando estaba en una habitación vacía a la noche .

El film llega a los cines el 14 de julio. (Warner Bros.)

Como mencionábamos anteriormente, la historia de Elvis debe comprenderse de la mano de su mánager, porque si bien esta película es una biopic, también es la historia de vida del coronel Tom Parker. Desde Warner Bros. (productora del film) publicaron una entrevista en la que Hanks se refiere a su rol: “Era tanto un genio como un sinvergüenza. Era un hombre muy disciplinado, un hombre de negocios inteligente y malvado, y un tacaño exprimidor de centavos, pero también un pionero en un gran tipo de espectáculo que no existía hasta que apareció Elvis Presley. Supo instantáneamente que era un artista único, vio su gran potencial y supo que si él no ganaba mucho dinero con él, alguien más lo haría”.

Butler le da toda la sensualidad necesaria para lograr que su retrato de Elvis funcione a la perfección. (Warner Bros.)

Elvis logró lo que nadie había podido alcanzar hasta el momento: ser un chico criado en una zona humilde que se convierte en uno de los hombres más famosos del planeta. “Es el sueño americano. Él también encarnó tantas épocas que parece que vivió 100 años; es increíble que solo viviera 42″, comentó Butler en un comunicado de prensa.

-Aunque es muy apresurado decirlo, creo que estoy hablando con un futuro nominado al Oscar...

-Ay Dios, creo que debo vivir el día a día. Me hace sentir muy bien lo que dijiste y me siento muy halagado de que te haya gustado la película. Se siente muy bien porque trabajamos tan duro juntos en el set y que la gente lo disfrute, me hace muy feliz.

El verdadero Elvis Presley durante un especial de TV en junio de 1968. (Michael Ochs/Getty Images)

Butler tiene muchas chances de desfilar por las alfombras rojas que se vienen. Sabemos que a la industria le gusta mucho las biopics de los íconos de la música (recordemos el éxito que tuvo Bohemian Rhapsody de la mano de Rami Malek), así que tendremos que esperar el momento de las nominaciones. Por lo pronto, se podrá disfrutar de Elvis en las salas de cine.

SEGUIR LEYENDO: