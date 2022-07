Cuatro series imperdibles para ver este finde

Cuatro opciones para disfrutar este finde. (Netflix/Prime Video/StarPlus)

Llega un nuevo descanso y qué mejor que disponer de buenas opciones para organizar nuestra agenda. Les acercamos cuatro series que plantean distintas propuestas y para públicos diversos.

Kitz (6 episodios, de 45 minutos, en Netflix)

"Kitz": la serie ya está disponible en Netflix. (Netflix)

Un pueblo soñado enmarcado en los alpes. Todo parece perfecto en este pintoresco lugar pero las apariencias engañan. Se trata de la serie alemana Kitz (que remite a un pueblo en Austria llamado Kitzbühel), que toma como punto de partida a un grupo de adolescentes que ya terminaron la escuela y deben continuar con sus vidas. Pero atención: hay un misterio y mucha basura debajo de la alfombra. La protagonista es Lisi (Sofie Eifertinger), quien luego de la trágica muerte de su hermano se termina infiltrando en un grupo de chicos ticos en Munich. Es una especie de Elite pero a la alemana.

The Thing About Pam (6 episodios de 45 minutos, en Star Plus)

"The Thing About Pam": la serie que se basa un caso real está disponible en Star Plus

Protagonizada y producida por la dos veces ganadora del Oscar, Renée Zellweger, The Thing About Pam relata un caso real ocurrido en 2011. Se trata del brutal asesinato de Betsy Faria por el que fue condenado su esposo Russ. La serie enmarcada en el género crime story, recorre el plan perfecto que orquestó una amiga de Betsy, Pam Hupp (Zellweger), quien indigna en cada escena. Su capacidad de manejar a la gente con argumentos hace que el pobre Russ pague por un crimen que ella perpetró. Es interesante ver el arco de personajes que propone la serie, que nos muestra a un clásico pueblito del centro de Estados Unidos, marcado por la religiosidad extrema, el consumismo barato y la hipocresía. Completan el elenco Josh Duhamel, Judy Greer, Gideon Adlon, Sean Bridgers, Suanne Spoke, Mac Brandt, Katy Mixon y Glenn Fleshler.

La noche más larga (6 episodios de 45 minutos, en Netflix)

Cuando todo lo que importa está en riesgo, tus principios desaparecen y hasta tu enemigo acérrimo puede convertirse en tu mejor aliado. Caos, acción y misterio se apoderarán de la prisión Monte Baruca. (Netflix)

Acaba de llegar a la plataforma esta serie que un inicio iba a llamarse Baruca, ya que se lleva a cabo en una cárcel psiquiátrica llamada Monte Baruca. Esta serie que desembarca desde España, relata la historia de un grupo de hombres que rodean esta prisión con armas para poder capturar a un asesino en serie, Simón Lago (interpretado por Luis Callejo), pero la batalla que está a punto de desatarse los va a tomar por sorpresa. El conflicto se lleva cabo cuando Hugo (encarnado por Alberto Ammann), el director de la prisión, no piensa someterse a los bandidos y se prepara para resistir el ataque. Su única ayuda serán unos cuantos funcionarios bajo su mando y hasta los propios internos psiquiátricos. Así comienza una larga noche de asedio y violencia para Hugo y su gente.

La lista terminal (8 episodios de más de 50 minutos, Prime Video)

"La lista terminal", protagonizada por Chris Pratt, ya se puede ver en el streaming. (Prime Video)

Basada en la novela best seller de Jack Carr, The Terminal List cuenta la historia de James Reece (interpretado por Chris Pratt), después de que su pelotón completo de SEALs de la marina de Estados Unidos es emboscado durante una misión secreta de alto riesgo. Reece regresa a casa con su familia, con recuerdos contradictorios de lo que sucedió y preguntas sobre su culpabilidad. Sin embargo, mientras nueva evidencia sale a la luz, Reece descubre a fuerzas oscuras que están en su contra, poniendo en peligro no solo su vida, sino también la de la gente que ama. Pratt se pone al hombro la serie y ocupa la mayoría de las escenas de la ficción. Es una trama con muchos giros argumentales que mezcla la política internacional y el rol de Estados Unidos en la guerra contra el terrorismo.

SEGUIR LEYENDO: