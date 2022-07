“The Summer I Turned Pretty”: otra poderosa historia de Jenny Han que ya es un éxito

Mira el avance de este drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos. (Prime Video)

Jenny Han es sinónimo de romances juveniles hechos para reír y, entre líneas, también llorar. Después de la adaptación cinematográfica de A todos los chicos de los que me enamoré, la escritora estadounidense estrenó un nuevo proyecto basado en su novela El verano en que me enamoré (The Summer I Turned Pretty). Bajo el mismo título, la serie de adolescentes se estrenó el 17 de junio en Prime Video y alcanzó el primer puesto del top de lo más visto en la plataforma .

La historia nos presenta un relato coming-of-age que sigue a una joven llamada Belly (Lola Tung) durante las vacaciones anuales de su familia en la playa . Allí se reencuentra con dos de sus más grandes amigos, Conrad (Christopher Briney) y su hermano, Jeremiah (Gavin Casalegno). Belly ha estado enamorada de Conrad casi toda su vida y en cuanto a Jeremiah, siempre lo ha visto como un amigo. ¿Qué pasa cuando se cree un triángulo amoroso entre ellos?

La temporada de siete episodios se estrenó el pasado 17 de junio. (Prime Video)

“ Es un drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos , la relación en constante evolución entre las madres y sus hijos, y el poder perdurable de una fuerte amistad femenina. Es una historia sobre la mayoría de edad sobre el primer amor, el primer desamor y la magia de ese verano perfecto”, apunta la sinopsis oficial en el servicio streaming.

Prime Video adaptará la trilogía juvenil de Jenny Han

Antes de su lanzamiento, The Summer I Turned Pretty fue renovada por una segunda temporada para continuar con los eventos del segundo libro No hay verano sin ti (It’s Not Summer Without You). Esta fue una estrategia de Prime Video que avizoraba el futuro del título y no se equivocó, porque actualmente la ficción ha ganado una enorme popularidad en el público del mundo streaming que disfruta los dramas juveniles y las historias románticas.

La historia se basó en la trilogía homónima de Jenny Han, la autora de "A todos los chicos de los que me enamoré". (Prime Video)

En un inicio, el propósito de Jenny Han para hacer realidad The Summer I Turned Pretty fue poder cumplir con lo que sus lectores estuvieron esperando esto por un largo tiempo, pero no contó con que –a propósito de la serie – su trilogía literaria volvería a ubicarse entre los libros más vendidos y atrajera a una nueva generación de aficionados. Sin duda, el efecto ha sido completamente positivo, un éxito que no llama del todo la atención al tener en cuenta que A todos los chicos de los que me enamoré fue también un fenómeno en Netflix.

“Entré en esta adaptación con la esperanza de complacer a los fanáticos de los libros que han estado esperando tan pacientemente para ver esta historia en la pantalla, pero también con la esperanza de conectarme con los espectadores que venían frescos al programa”, contó Han en una entrevista con Variety sobre este proyecto que desarrolló en colaboración con Prime Video.

Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno protagonizan "The Summer I Turned Pretty". (Prime Video)

Y agregó: “Creo que hemos logrado hacer ambas cosas, ¡y no hay nada más gratificante que eso! También es realmente emocionante que el programa haya atraído a una nueva generación de lectores a los libros, que están tan ansiosos por ver a dónde va la historia. Es más que emocionante para mí que la historia siga encontrando su audiencia todos estos años después”.

La primera temporada de The Summer I Turned Pretty se puede ver en Prime Video desde el 17 de junio.

SEGUIR LEYENDO: