“The Summer I Turned Pretty” es renovada por una segunda temporada antes de su estreno

Mira el avance de este drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos. (Prime Video)

La trilogía de El verano en que me enamoré (The Summer I Turned Pretty) es llevada a la televisión por Prime Video. Basada en otro universo ficticio de la autora juvenil Jenny Han (A todos los chicos de los que me enamoré), la historia sigue a una joven que ve su corazón dividido entre dos amores cuando desarrolla sentimientos muy profundos por los hermanos Jeremiah y Conrad. Antes del estreno de los siete episodios para el 17 de junio, la plataforma renovó la serie por una segunda temporada .

“Cuando decidí adaptar Summer para la televisión, sabía que necesitaríamos más de una temporada para honrar la historia que estamos contando”, indicó Han unos días atrás en entrevista con Variety. “Recibir el anuncio de la segunda temporada antes del estreno de la primera está más allá de mis sueños más salvajes. Estoy muy agradecida con Amazon Studios por este increíble voto de confianza en nuestro programa, y no puedo esperar para reunir a nuestro increíble equipo para contar el próximo capítulo de nuestra historia”.

Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno protagonizan "The Summer I Turned Pretty". (Prime Video)

El proyecto detrás de esta producción comenzó en febrero del año pasado con Gabrielle Stanton y la escritora en el cargo de showrunners. Para la segunda entrega, se confirmó que esta última se quedaría en esta posición y la compartiría con Sarah Kucserka. Mientras tanto, Stanton se mantendrá únicamente como productora ejecutiva, cargo que también ostentarán Han, Karen Rosenfelt y Hope Hartman; así como Mads Hansen y Paul Lee, de wiip. Amazon Studios co-producirá nuevamente.

“A medida que los fanáticos anticipan la diversión en la playa y el romance joven en la próxima primera temporada, estamos emocionados de anunciar más verano por venir con una segunda temporada de The Summer I Turned Pretty”, fue la declaración oficial de Vernon Sanders, director de televisión global de Amazon Studios. “Esperamos que nuestros clientes de Prime Video regresen a Cousins Beach con Jenny Han y sus personajes mientras continúan con su camino hacia la mayoría de edad en otra temporada”.

La historia se basó en la trilogía homónima de Jenny Han, la autora de "A todos los chicos de los que me enamoré". (Prime Video)

¿De qué tratará The Summer I Turned Pretty, el nuevo universo de Jenny Han?

Según la sinopsis oficial que comparte Prime Video, “ es un drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos , la relación en constante evolución entre las madres y sus hijos, y el poder perdurable de una fuerte amistad femenina. Es una historia sobre la mayoría de edad sobre el primer amor, el primer desamor y la magia de ese verano perfecto”.

Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno son Belly, Conrad y Jeremiah, respectivamente, dentro del reparto principal que The Summer I Turned Pretty. Asimismo, la ficción televisiva contará con las actuaciones de Jackie Chung, Rachel Blanchard, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson y Tom Everett Scott.

La temporada de siete episodios se lanzará el próximo 17 de junio. (Prime Video)

Lo nuevo de la novelista estadounidense retrata nuevamente el romance en la etapa juvenil, algo que ya se vio antes en las tres entregas de la franquicia cinematográfica A todos los chicos de los que me enamoré. En su trabajo literario, Jenny Han se ha destacado por diseñar personajes encantadores y por abordar temas relacionados a la sensación de crecer, el amor, la familia, los sueños y la presión de planear el futuro . En el caso de The Summer I Turned Pretty, también se trata de una trilogía que abarca la ya mencionada y las siguientes dos publicaciones It’s Not Summer Without You y We’ll Always Have Summer.

