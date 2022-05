“The Summer I Turned Pretty”: un nuevo universo de Jenny Han y música de Taylor Swift en el primer adelanto

Mira el avance de este drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos. (Prime Video)

La escritora Jenny Han es ampliamente conocida por los aficionados al romance juvenil desde que su trilogía, A todos los chicos de los que me enamoré, fue adaptada por Netflix. Esta vez, ella nos lleva de paseo a través de un nuevo universo ficticio que tendrá una versión televisiva para la plataforma Prime Video: The Summer I Turned Pretty (El verano en que me enamoré). Previo al lanzamiento de la serie, se reveló un teaser oficial que estuvo acompañado del nuevo sencillo de Taylor Swift.

La ficción basada en la saga literaria del mismo nombre se centrará en una chica llamada Belly, cuyos sentimientos están divididos entre dos hermanos con los que ha tenido una amistad durante casi toda su vida. Ella vivirá un verano sin igual junto a estos chicos y definitivamente experimentará momentos de romance propios de la adolescencia. El adelanto compartido por el servicio streaming deja escuchar también un corte de “This Love (Taylor’s Version)”, el próximo single de la cantante estadounidense que formará parte del relanzamiento de su álbum 1989.

La historia se basó en la trilogía homónima de Jenny Han, la autora de "A todos los chicos de los que me enamoré". (Prime Video)

Según la sinopsis oficial, “es un drama multigeneracional que gira en torno a un triángulo amoroso entre una chica y dos hermanos, la relación en constante evolución entre las madres y sus hijos, y el poder perdurable de una fuerte amistad femenina. Es una historia sobre la mayoría de edad sobre el primer amor, el primer desamor y la magia de ese verano perfecto”.

Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno integran el reparto principal de The Summer I Turned Pretty. Asimismo, contará con las actuaciones de Jackie Chung, Rachel Blanchard, Sean Kaufman, Alfredo Narciso, Minnie Mills, Colin Ferguson y Tom Everett Scott. La autora Jenny Han figura como showrunner y productora ejecutiva y, además, estuvo a cargo de la escritura del episodio piloto.

Lola Tung, Christopher Briney y Gavin Casalegno protagonizan "The Summer I Turned Pretty". (Prime Video)

El universo de Jenny Han en el cine y la televisión

Lo nuevo de la novelista estadounidense retrata nuevamente el romance en la etapa juvenil , algo que ya se vio antes en las tres entregas de la franquicia cinematográfica A todos los chicos (protagonizada por Lana Condor y Noah Centineo). Aunque no se conoce demasiado sobre los personajes de su siguiente propuesta para la pantalla chica, no cabe duda de que se Han se ha destacado por diseñar personajes encantadores, así como por abordar temas relacionados a la sensación de crecer, el amor, la familia, los sueños, el futuro, entre otros más.

En el caso de The Summer I Turned Pretty, también se trata de una trilogía que abarca las publicaciones It’s Not Summer Without You y We’ll Always Have Summer. No está claro aún si el nuevo título original de Prime Video continuará por más de una temporada, pero no resultaría extraño que el servicio streaming optara por adaptar la serie literaria por completo.

Póster oficial de "The Summer I Turned Pretty". (Prime Video)

Todos los capítulos de The Summer I Turned Pretty se lanzarán el 17 de junio a nivel global.

