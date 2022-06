“Succession”: una fotografía confirma el inicio del rodaje de la cuarta temporada

La tercera temporada de "Succession" se lanzó el año pasado y dejó un impactante final para los espectadores. (HBO Max)

Es oficial. La cuarta temporada de Succession ha comenzado su producción en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Esta aclamada serie creada por Jesse Armstrong se ha convertido en una de las producciones contemporáneas más importantes de la televisión al aire y streaming, puesto que se emite tanto por la señal de HBO como por su servicio HBO Max. Los nuevos episodios traerán de vuelta este drama familiar que explora las dinámicas de poder dentro de un clan unido por la sangre.

A través de los ojos del patriarca Logan Roy (Brian Cox) y sus cuatro hijos mayores, Kendall (Jeremy Strong), Siobhan (Sarah Snook), Roman (Kieran Culkin) y Connor (Alan Ruck), la ficción explora las situaciones internas que se suscitan dentro de una familia adinerada y poderosa que es dueña de un conglomerado internacional de medios. Cada uno de los hermanos estará detrás de conseguir el liderazgo a pesar de que ya existe un plan de sucesión establecido.

Jeremy Strong, Kieran Culkin, Sarah Snook y más estrellas del elenco estarán de regreso. (HBO Max)

Esta vez, volveremos a reencontrarnos con estos personajes en medio de la venta del conglomerado de medios de comunicación Waystar Royco al visionario tecnológico Lukas Matsson . La transacción está a punto de completarse, pero el hecho provoca una crisis y división a nivel familiar entre los Roy, quienes no dejan de imaginar cómo serán sus vidas después de concretar la venta. Regresan las luchas de poder, así como el temor a la caída del peso cultural y político de esta familia en el futuro.

Serán en total 10 nuevos episodios que profundizarán en una de las continuaciones más esperadas. Y esto último no es ninguna sorpresa desde que Succession se coronó con nueve victorias en los premios Emmy y, hasta la fecha, acumula 23 nominaciones a esta misma gala. La tercera temporada se ubicó entre lo mejor de la TV de 2021, y fue considerada entre premiaciones como el WGA, el DGA y el PGA, y los SAG Awards, donde ganaron el galardón al Mejor ensamble de una serie dramática.

Con esta fotografía, se reveló el inicio de la producción de la cuarta entrega. (HBO Max)

Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Kieran Culkin, Alan Ruck, Matthew Macfadyen, Nicholas Braun, J. Smith-Cameron, Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Scott Nicholson, Zoë Winters y Jeannie Berlin retornarán a sus roles en la nueva entrega. Aún está por confirmarse quiénes serán las nuevas estrellas invitadas en el reparto.

Una serie de televisión a la talla de HBO

HBO ha albergado a algunas de las series mejor valoradas de la historia durante décadas, recordemos a brillantes títulos inolvidables como Los Soprano y The Wire, y más recientemente Chernobyl, Mare of Easttown,Westworld y Barry. Estrenada en 2018, Succession no tardó demasiado en atraer espectadores que definitivamente buscaban este sello de calidad muy propio de la cadena.

"Succession" es una creación original de Jesse Armstrong, y tiene a Will Ferrell y Adam McKay entre sus productores ejecutivos. (HBO Max)

La historia es una creación original de Jesse Armstrong, quien también es productor ejecutivo junto a Adam McKay, Will Ferrell , Frank Rich, Kevin Messick, Jane Tranter, Mark Mylod, Tony Roche, Scott Ferguson, Jon Brown, Lucy Prebble y Will Tracy. A la fecha, Armstrong sigue figurando como showrunner y, de la misma forma que las anteriores, la cuarta temporada se llevará a cabo bajo su dirección creativa. Por ahora, no hay una fecha específica para ver el regreso de Succession en HBO y HBO Max, pero podría llegar entre 2023 y 2024.

SEGUIR LEYENDO: