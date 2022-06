Qué dice la crítica sobre regreso de “Westworld” y su cuarta entrega

En la cuarta temporada de Westworld crece el interés en la naturaleza de un mundo en que los robots se confunden entre la multitud. (HBO Max)

Desde su fecha original de estreno en 2016, Westworld llamó la atención de forma muy positiva en más de un 80% de la audiencia, y por supuesto de la crítica. La serie dio a conocer una historia distópica ambientada en un parque de diversiones del futuro poblado por un grupo de seres artificiales que, luego, poco a poco se revelaban contra los visitantes por haber sido tratados como objetos durante décadas.

La idea central de la serie fue tomada de la película homónima de 1973 llamada del mismo nombre. Sin embargo, esta versión de 2016 causó mucha impresión debido al alto nivel y calidad en su guión, dirección y actuaciones de su cast, quienes ejecutaron de forma sublime sus interpretaciones, las cuales honraban al material de origen; balanceando el drama inteligente y entretenido con conceptos alucinantes de ciencia ficción.

(HBO Max)

Debido a su excelente reacción y recepción del público, se lanzaron una segunda entrega en abril de 2018 y una tercera en marzo de 2020. Ambas con narrativas aún más altas en cuanto a la búsqueda profunda del lado humano en la inteligencia artificial.

Ahora esta estrega número 4 de Westworld sigue dando de qué hablar. A tan solo un día de su nuevo lanzamiento, los sitios más conocidos de revisiones y reseñas cinematográficas están a punto de explotar debido a ella, así cómo también grandes medios de comunicación a nivel mundial. A continuación te damos a conocer sobre las críticas más relevantes que esta temporada ha recibido hasta el momento.

Thandie Newton y Aaron Paul en la temporada 4 de "Westworld". (HBO Max)

Según Mónica Zorrilla de Inverse: “La cuarta temporada es un prometedor regreso al distópico Reino Mágico sólo para adultos, que mejora notablemente su última entrega. Con la ayuda de un nuevo showrunner y algunos viejos trucos, Westworld consigue corregir el rumbo, canalizando los elementos que la convirtieron en un éxito seguro en 2016″.

Vanity Fair, dijo: “Uno puede echar de menos los intrigantes bucles narrativos y las fugas interiores de las temporadas uno y dos... Sin embargo, se puede disfrutar de un escalofrío mientras Westworld imagina lo que probablemente era el resultado inevitable de toda esta manipulación del pensamiento sintético”.

Evan Rachel Wood en "Westworld", cuarta entrega. Estrenada el 26 de junio de 2022. (HBO Max)

No obstante, otro medio que no pudo contenerse sobre esta nueva entrega fue Variety, que a diferencia de los demás que la ovacionaron, dijo: “La nueva temporada de este drama, a menudo caprichoso, no sólo trata a muchas de las personas que aparecen en pantalla como NPC. Con un énfasis cansino en la distracción, deja a los espectadores en la oscuridad”.

Y así como esta última reacción no fue excelente, podrás encontrar mil y una de ellas de otros medios, que se dividen entre buenas, excelentes, regulares y malas críticas. Por lo tanto, Westworld vuelve a dar de qué hablar con el regreso en su temporada 4, causando controversia, cómo siempre lo ha hecho.

Westworld Season 4 | Official Trailer | HBO https://www.youtube.com/watch?v=2l4tuNYvPa4 CR: HBO

La cuarta temporada de Westworld estrena todos los domingos a la noche un nuevo episodio.

