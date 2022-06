La nueva versión de “La casa de papel” y más series coreanas que llegan este año a Netflix

Todos los episodios de "La casa de papel: Corea" ya se pueden ver en streaming. (Netflix)

El pasado 24 de junio, La casa de papel: Corea aterrizó en el catálogo de Netflix para proporcionar una versión distinta del éxito español que sacudió al mundo en los últimos años. “El enigmático Profesor reúne a un grupo de hábiles ladrones de Corea del Norte y del Sur para robar la moneda recién acuñada de una futura nación coreana unificada”, así se describe esta nueva historia. A propósito del lanzamiento del remake, la plataforma compartió un listado de futuros títulos coreanos que también veremos este año .

Deseos VIP

Kim Hee-sun, Lee Hyun-wook, Jung Yoo-jin y Park Hoon protagonizan esta ficción surcoreana que ahonda en el matrimonio visto desde la perspectiva de la clase alta de Corea del Sur. Para ganar un estatus social más alto, hay personas que están dispuestas a dar el gran paso del compromiso, y la agencia matrimonial Rex se asegurará de que encuentren a la pareja ideal para concretar este procedimiento.

Kim Hee-sun, Lee Hyun-wook, Jung Yoo-jin y Park Hoon son las estrellas principales de "Deseos VIP". (Netflix)

Love To Hate You

Yeo Mi-ran (Kim Ok-bin) es una abogada a la que no le interesa el amor y no piensa mantener una relación con un hombre solo para perder su tiempo, mientras que, Nam Kang-ho (Yoo Tae-o) es un actor famoso y muy querido por las mujeres en su país, aunque no confía en tener un romance con una. Ambos están decididos a no creer en el amor hasta que cruzan sus caminos en esta comedia romántica que promete enganchar al público amante de este género.

Una familia ejemplar

Al mismo estilo de Ozark, este drama de crimen se centra en un padre de familia común y corriente que está al borde la bancarrota y cada vez un paso más cerca del divorcio. De pronto, encuentra un automóvil repleto de dinero y termina siendo implicado con narcotraficantes, específicamente con el segundo al mando de una peligrosa banda. Actúan Jung Woo, Park Hee-soon, Yoon Jin-seo y Park Ji-yeon en el elenco principal.

"Una familia ejemplar" es un drama de crimen centrado en un padre de familia que se ve involucrado en el narcotráfico. (Netflix)

Alguien

En esta próxima serie surcoreana, una desarrolladora de una aplicación de citas se ve involucrada en un terrible crimen y con el misterioso hombre Yoon-oh. Aunque en un comienzo todo parecería ser un juego, esta red de citas para millonarios de gran poder se convierte en algo muy perturbador.

Anomalías

Con la participación de Jeon Yeo-been y NANA en el reparto estelar, esta es la sinopsis oficial de este thriller de ciencia ficción y comedia: “Una mujer busca a su novio desaparecido con la ayuda de unos fanáticos de los ovnis”. La ficción es una creación de las mentes detrás de Extracurricular.

Jeon Yeo-been y NANA protagonizan "Anomalías", una historia de comedia y sci-fi. (Netflix)

Black Knight

Ambientado en el año 2071, el argumento transcurre en un futuro no muy lejano donde el aire está contaminado y los seres humanos sobreviven gracias a máscaras respiratorias. Solo queda en pie el uno por ciento de la vida humana , y una estricta estratificación social está ubicada en la península desértica de Corea.

SEGUIR LEYENDO: