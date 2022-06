“Crush”: ¿por qué debes ver esta comedia romántica LGBT+ que protagoniza Rowan Blanchard?

Una joven aspirante a artista se une a su equipo de atletismo de la escuela secundaria y luego descubre el amor real cuando se enamora de una compañera. (Star Plus)

En la modernidad de las nuevas audiencias, los contenidos LGBTQ+ están creciendo dentro de la oferta streaming y procuran enfocarse en audiencias juveniles. Uno de estos últimos lanzamientos es Crush, una cinta coming-of-age protagonizada por Rowan Blanchard (El mundo de Riley) y Auliʻi Cravalho (Moana) que retrata los problemas de una chica lesbiana fuera del clóset para encontrar su primer gran amor en la secundaria. Nada en esta historia es trágico y es por ello que ha encantado a los espectadores tras su estreno en la plataforma Star+.

Al igual que ya lo demostró Heartstopper con el tierno romance de dos chicos adolescentes, esta película de Sammi Cohen, en su debut directoral, nos demuestra que los finales felices también están hechos para las parejas queer . Es así que nos encontramos conocemos a Paige Evans (Blanchard), una estudiante de Miller High School con una gran pasión por el arte que navega entre los amores jóvenes y el autodescubrimiento de ella misma como persona.

Rowan Blanchard da vida a Paige Evans, una chica adolescente que espera experimentar su primer amor de la secundaria. (Star Plus)

El triángulo amoroso de tres adolescentes en Crush

Paige busca ser admitida en el programa de verano de la universidad de sus sueños, CalArts, pero describir su momento más feliz en su aplicación por escrito no le resulta tan sencillo. A su vez, corre el rumor de que ella es una personalidad anónima conocida como “KingPun” que interviene artísticamente lugares en la escuela para hacer coloridos murales. Aunque no lo es, resulta acusada injustamente y promete encontrar al culpable para que esta amonestación no manche su historial como alumna y así poder ser aceptada en CalArts.

Por otro lado, la protagonista también está metida en una situación fuera de su zona de confort luego de aceptar la invitación de Gabby Campos para unirse al equipo de atletismo. Paige está enamorada de esta chica popular considerada como la reina de la escuela, y no puede evitar disfrutar pasar más tiempo con ella. Sin embargo, para esta tarea deportiva, es asignada a AJ (Cravalho), la hermana de Gabby que la guiará en su entrenamiento.

Auliʻi Cravalho es AJ, el interés amoroso de la protagonista que nace espontáneamente cuando deben pasar tiempo juntas. (Star Plus)

Mientras Paige y AJ van pasando más tiempo juntas, algo crece dentro de ellas cuando colaboran para investigar quién estaría detrás de la identidad de “KingPun”. Ambas tienen más en común de lo que pensaban y siempre están riendo juntas, pero ninguna se atreve realmente a dar el siguiente paso. Así es como esta inexperta –y un poco torpe– joven se ve dividida en un triángulo amoroso que la llevará a las situaciones más inesperadas de su vida.

Rowan Blanchard, de 20 años, es mayormente conocida por su faceta para Disney en el rol protagónico de El mundo de Riley . Mientras que, Auliʻi Cravalho (21) saltó a la fama por interpretar la voz de Moana en la película animada del mismo nombre desarrollada por Walt Disney Animation Studios. Las dos actrices dan vida al encantador romance adolescente que se ve en Crush.

"Crush" está disponible para ver en streaming desde este mes. (Star Plus)

El filme se lanzó el pasado 17 de junio en el catálogo de Star+.

