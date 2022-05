Todas las novedades de junio en Star+

Estrenos para junio en Star+.

Ya casi llega el sexto mes del año y con él las nuevas producciones que estaban pendientes, dentro de ellas series y documentales, entre otras. En esta ocasión, si haces parte de la familia Star+, te actualizaremos sobre los estrenos en general que este servicio agregará a su catalogo en un par de días. Conócelos a continuación.

The Kardashians: A Robin Roberts Special

Con respecto al final de la nueva serie original, The Kardashians, Disney dio a conocer la noticia sobre un especial de ABC News, llamado The Kardashians: A Robin Roberts Special. Por si no lo sabías, Robin Roberts es el copresentador de Good Morning America (reconocido programa con las últimas noticias, entrevistas, informes y mucho más) y este especial presenta las entrevistas hechas por él a las integrantes del clan Kardashians, Kim, Khloe y kourtney Kardashian y Kris Jenner. Este especial deja adentrarse un poco más en la intimidad de la familia Kardashian-Jenner con videos y fotos caseros pocos conocidos.

En este especial, las Kardashians se sinceran con Robin Roberts sobre las redes sociales. (Hulu)

“Backstory”: Serena vs. The Umpire

Este largometraje expone la historia detrás de una de las mayores polémicas deportivas de 2018, echando un vistazo al enfrentamiento de Serena Williams con el árbitro Carlos Ramos durante la final femenina del US Open 2018. En busca de su 24ª victoria en el Grand Slam, las llamadas de violación del código hicieron que Williams recibiera una advertencia, seguida de un punto de penalización, y luego la pérdida de un juego después de una acalorada discusión coronada por Williams llamando a Ramos “ladrón”.

Documental estrenado el 18 de agosto de 2019 en los Estados Unidos. (ESPN+)

ESPN 30 for 30: Bad Boys

Los Detroit Pistons de finales de los 80 y principios de los 90 parecían estar dispuestos a hacer cualquier cosa para ganar. Esa notable característica les hizo ser amados y al mismo tiempo odiados. Debido a ello se ganaron el título de “Chicos malos”. Su sinopsis oficial reza que “pocos equipos en la historia del deporte profesional suscitan una gama tan amplia de emociones como los Detroit Pistons de finales de los años 80 y principios de los 90. Para algunos, el equipo era heroico, formado por jugadores valientes y duros que no se rendían ante nadie”.

Los famosos Bad Boys de Detroit (Isiah Thomas, Bill Laimbeer, Rick Mahorn, John Salley, Dennis Rodman y Joe Dumars) recuerdan los dos anillos conquistados por la franquicia de Detroit en 1989. (ESPN)

Otros documentales son: The Informant: Fear and Faith in the Heartland (Estados Unidos, 2011); Lolo (documental alemán de 2011) e In Search of Derrick Thomas (Estados Unidos, 2015).

El galán

Serie que desvela las experiencias de vida de un antiguo y famoso galán de telenovelas de inicios de los años noventa, que ha perdido casi toda su fama y vive tratando de encontrar su lugar en el mundo en medio de desventuras inimaginables. Estrena el 8 de junio.

Historia de un galán de telenovelas de inicios de los noventa, famoso por protagonizar una exitosa serie, que ha perdido casi toda su fama. (Star Plus)

Single Drunk Female

Su sinopsis señala que, después de un escándalo pública en un medio de comunicación en Nueva York, Samantha Fink, una veinteañera alcohólica, se ve obligada a volver a casa con su autoritaria madre, Carol, con el fin de aprovechar la única oportunidad que tiene para estar sobria y evitar ir a la cárcel.

Samantha Fink, después de un colapso público espectacularmente vergonzoso, se ve obligada a regresar a casa con su dominante madre para recuperar la sobriedad y evitar la cárcel. (Star )





Queens

Serie de drama musical que sigue las vidas de Brianna, Jill, Valeria y Naomi; cuatro mujeres que aparecieron una vez como las “Nasty Bitches” en la década de 1990. Juntas, las cuatro no sólo revolucionaron el mundo del hip-hop, sino que poniéndolo a sus pies, lograron obtener un estatus gracias a su música. Las cuatro mujeres tienen ahora más de cuarenta años, están alejadas del mundo y en gran parte distanciadas. Sin embargo, este documental la juntará de nuevo para volver a abrir un mundo de posibilidades en el mundo de la fama y sus alrededores.

EVE, BRANDY, NATURI NAUGHTON, NADINE VELAZQUEZ: Chicas de "Queens". (ABC)





Inside North Korea’s Dinasty

Cuenta la definitiva historia del poder de una familia y de la relación entre un padre, un hijo y un nieto. La serie ofrece el vistazo más complejo y exhaustivo que se ha intentado dar a la dinastía Kim, revelando el funcionamiento que hay detrás de la dinámica familiar en el corazón de un país extraordinario y algo diferente.

"Inside North Korea's Dinasty" es una producción del año 2018. (National Geographic)





Only Murders in the Building (T2)

Serie que cuenta sobre tres extraños que comparten la obsesión por el crimen real, de repente se ven atrapados en uno. Su segunda entrega muestra cuando los protagonistas son culpados por el asesinato de Bunny Folger, el presidente de la junta de Arconia. Así que, el trío regresa al mundo de los podcasts para lanzar una segunda temporada en la que buscarán sostener su inocencia sobre este crimen. Estrena el 28 de junio de 2022.

Anuncio de "Only Murders in the Building" Temporada 2





Love, Victor (T3)

En esta tercera entrega los seguidores de este drama LGBT+ de romance descubrirán por quién se decidirá Victor. Pero también irá más allá, teniendo muy en cuenta quién quiere ser. Víctor enfrentará decisiones que dejarán huella en su futuro. Estrena el 15 de junio de 2022.

Víctor decidirá con quién quiere estar pero también irá más allá, para preguntarse quién quiere ser. (Star )





Family Guy (T20)

Entre lo más destacado de esta entrega, podrá verse que la familia debe ocultar la muerte de un repartidor de pizza y asimismo hacer su trabajo. Por lo tanto, Meg se convertirá en conductora de fugas cuando se enamora de un ladrón; Stewie coopera junto a Chris en una obra de teatro de amor; y Chris debe probar la existencia de su novia. Estrena el 8 de junio.

"Family Guy" es una serie de dibujos animados algo loca, retorcida y políticamente incorrecta, que comenzó en 1999. (Star Plus)





The Orville (T3)

El equipo de exploradores espaciales llegará a un lugar donde todavía nadie ha llegado y en su tercera temporada la nave continúa su misión, además de navegar por los misterios del universo y sus relaciones interpersonales. Estrena el 2 de junio.

Seth MacFarlane es el creador de "The Orville". (20th Century Fox Television)





Nazi Megaconstructores (T4 a T6)

Esta producción se basa en los secretos de ingeniería de seis estructuras que cambiaron el rostro de la guerra.

"Nazi Megaconstructores" analiza las batallas más importantes de la Segunda Guerra Mundial entre estadounidenses, nazis y japoneses. (National Geographic)

Otras series son: American Crime Story (T1-T3); City of Angeles-City of Death (T1); Real Housewifes Of New Jersey (T11); Have You Seen This Man (T1); Soprano: Sing or Die (T1); Million Dollar Listing: New York (T9) y MotoGP Unlimited (T1).

SEGUIR LEYENDO: