“Stranger Things 4”: al ritmo de Kate Bush, este es el tráiler del volumen 2 que llegará en julio

La amenaza de Vecna se asoma para destruir Hawkins y a los amigos de Eleven en el tráiler oficial del volumen dos de la cuarta temporada. Los episodios llegarán el 1 de julio. (Netflix)

A diez días de su lanzamiento en Netflix, el tráiler oficial del segundo volumen de Stranger Things 4 deja ver momentos inéditos de los dos episodios finales de esta temporada. Como se recuerda, Hawkins se enfrenta a la peor amenaza del Upside Down, Vecna, y podrían no estar preparados para ganar en una batalla final. Mientras tanto, Eleven lidia aún con recuperar sus poderes para vencer a este monstruo de su pasado.

Según revela el adelanto, Nancy Wheeler (Natalia Dyer) logró sobrevivir al trance inducido por Vecna y lo más probable es que tenga que ver con la intervención de Eddie Munson (Joseph Quinn) mediante un solo de guitarra eléctrica. Cuando están de regreso en su realidad y van en la caravana del tío de Eddie hacia algún lugar, Steve Harrington (Joe Keery) va conduciendo mientras ofrece unas palabras de apoyo a su exnovia luego de todo lo que vio acerca del pasado del antagonista. En realidad, este último es Henry, el hijo de Victor Creel y el niño original que tenía habilidades sobrehumanas. Su ADN fue utilizado más tarde para replicar estos poderes en otros pequeños como, por ejemplo, Eleven (Millie Bobby Bown).

La actriz Millie Bobby Bown retoma su look original como Eleven para los últimos episodios de esta entrega. (Netflix)

A cientos de kilómetros, el entrenamiento de Eleven parece estar cerca de culminar, pero ella abandona al doctor Martin Brenner (Matthew Modine) para dirigirse hacia donde están sus amigos. Sin embargo, más adelante se observan otras escenas de la poderosa joven dentro del laboratorio y, en otro momento, parecería estar frente a frente con Vecna. “Tus amigos perdieron”, son las palabras de la criatura interpretada por Jamie Campbell Bower.

La cuarta entrega de Stranger Things no será el final definitivo de la serie creada por los hermanos Matt y Ross Duffer, sino que la historia se extenderá por una quinta y última que llegará en los próximos años al catálogo de Netflix. Por ahora, está claro que la ficción dará pie a una continuación, motivo por el que no sorprendería que el más grande villano del Upside Down no sea derrotado tan fácilmente.

Los chicos de Hawkins seguirán trabajando juntos para luchar contra este monstruo del Upside Down. (Netflix)

Stranger Things agrandó su elenco en la temporada cuatro

El elenco principal de Stranger Things está integrado por Winona Ryder (Joyce Byers), David Harbour (Jim Hopper), Millie Bobby Brown (Once), Finn Wolfhard (Mike Wheeler), Gaten Matarazzo (Dustin Henderson), Caleb McLaughlin (Lucas Sinclair), Noah Schnapp (Will Byers), Sadie Sink (Max Mayfield), Natalia Dyer (Nancy Wheeler), Charlie Heaton (Jonathan Byers), Joe Keery (Steve Harrington), Maya Hawke (Robin Buckley), Priah Ferguson (Erica Sinclair), Brett Gelman (Murray), Cara Buono (Karen Wheeler) y Matthew Modine (Dr. Brenner).

En esta nueva tanda de capítulos se añadieron nuevas estrellas como Robert Englund (Victor Creel), Jamie Campbell Bower (Peter Ballard), Joseph Quinn (Eddie Munson), Eduardo Franco (Argyle), Tom Wlaschiha (Dmitri), Sherman Augustus (Sullivan), Mason Dye (Jason Carver), Nikola Djuricko (Yuri), Myles Truitt (Patrick), Regina Ting Chen (Srta. Kelly), Grace Van Dien (Chrissy), Logan Riley Bruner (Fred Benson), Logan Allen (Jake), Elodie Grace Orkin (Angela), John Reynolds (Oficial Callahan), Rob Morgan (Jefe Powell) y Amybeth McNulty (Vickie).

La historia de "Stranger Things" no terminará en la cuarta temporada, sino en la quinta que llegará próximamente. (Netflix)

El volumen dos de la cuarta temporada de Stranger Things se lanzará el 1 de julio en Netflix .

SEGUIR LEYENDO: