Madonna: ya fue seleccionada la actriz que hará su biopic

Madonna en "Evita". (Buena Vista Pictures)

Luego de varias negociaciones se dio a conocer el nombre de la elegida para darle vida a Madonna en su biopic. Se trata de la actriz que alcanzó la fama en Ozark, la serie de Netflix, y que recientemente protagonizó Inventing Anna en la misma plataforma. Julia Garner es quien finalmente se convertirá en la “Reina del pop” en el film que retratará su vida.

La información fue difundida por el sitio Variety que confirmó que le fue ofrecido a Garner el papel de Madonna. La película saldrá de la factoría de Universal Pictures y recorrerá los primeros pasos de la polémica cantante que siempre supo reinventarse y crear nuevos productos. Donna Langley, la presidenta de Universal Filmed Entertainment Group, ganó la pulseada entre varias ofertas de varios estudios, y Amy Pascal será la productora de la biopic.

Julia Garner, la elegida para el rol de Madonna. REUTERS/Monica Almeida

Garner quedó seleccionada dentro de un cúmulo de actrices que adicionaron para el papel de Madonna, entre ellas Florence Pugh (Black Widow), Alexia Demie (Maddy en la serie Euphoria), Emma Laird (Mayor of Kingstown), Evan Rachel Wood (que hizo de Madonna en Weird: The Al Yankovic Story), la cantante albanesa Bebe Rexha, la australiana Odessa Young y la cantante Sky Ferreira.

Según publica el sitio, el proceso de audición fue agotador e incluyó muchas horas de baile y coreografías. “Las audiciones para mi película son una experiencia surrealista. ¡Pero estoy disfrutando bailar con los clásicos!”, comentó Madonna en su cuenta de Instagram, junto a un video bailando el clásico de 1983, “Burning Up”.

Julia Garner es Ruth Langmore, la secuaz y extraña amiga de Marty Byrde en la serie "Ozark". (Netflix)

La cantante también se refirió a la razón por la que decidió que era momento de contar su propia historia. Madonna afirmó en una entrevista que deseaba “transmitir el increíble viaje al que me ha llevado la vida como artista, bailarina y ser humano, tratando de abrirme camino en este mundo. El enfoque de esta película siempre será la música. La música me ha mantenido en marcha y el arte me ha mantenido con vida. Hay tantas historias no contadas e inspiradoras y quién mejor para contarlas que yo. Es esencial compartir la montaña rusa de mi vida con mi voz y mi visión ”.

Recordemos que Madonna también tuvo su paso por el cine e intentó demostrar sus dotes de actriz. Los resultados no fueron los mejores y recibió muchas críticas. Tal vez su papel más logrado sea el que realizó en el musical de Andrew Lloyd Weber, Evita, en el que interpretó a María Eva Duarte, esposa del coronel Juan Domingo Perón, presidente de Argentina en tres oportunidades. Allí compartió cartel junto a Jonathan Pryce y Antonio Banderas.

Madonna y Sean Penn fueron pareja durante varios años. Acá en una escena de la película que compartieron juntos, "Shanghai Surprise". (Handmade/Mgm/Kobal/Shutterstock)

La vida de Madonna estuvo plagada de desafíos y rebeldías sostenidos por un gran talento arriba del escenario. Fue generadora de grandes hits en los 80 y los 90 y se mantiene activa en su carrera como cantante. Fue, es y será un ícono dentro de la música pop por lo que se ganó el título de la “Reina del pop”.

