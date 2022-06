“Elvis”: un famoso cantante y actor fue rechazado para interpretar al “Rey del rock”

Segundo adelanto oficial de "Elvis", la película que explora la vida y la música de Elvis Presley (Austin Butler), y su complicada relación con su enigmático agente, el coronel Tom Parker (Tom Hanks). (Warner Bros.)

El director australiano Baz Luhrmann tiene una gran trayectoria en películas en las que la música es una de las grandes protagonistas. Fue el cerebro detrás de Moulin Rouge y Romeo + Julieta, entre tantos films. Ahora regresa con esta biopic sobre Elvis Presley protagonizada por el californiano Austin Butler (Once Upon a Time in Hollywood y quien también formará parte de Dune 2).

Elvis llegará en julio de 2022 a los cines de América Latina y cuenta también con la participación estelar de Tom Hanks como el mánager del cantante, Tom Parker, el hombre que descubrió al artista de Memphis.

El actor elegido para interpretar a Elvis Presley fue Austin Butler. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

Pero hubo otro actor y cantante que deseaba desesperadamente ocupar el rol de Elvis. Se trataba del cantante pop Harry Styles, a quien próximamente lo veremos protagonizar los films Don’t Worry Darling y My Policeman. Fue el mismo Luhrmann quien rechazó al joven actor. En el podcast australiano Fitzy & Wippa, el director explicó por qué decidió que quien debería tener el rol principal era Butler y no Harry.

“Harry es un actor realmente talentoso. Trabajaría en algo con él [pero] el verdadero problema con Harry es que él es Harry Styles” , analizó Luhrmann. “Él ya es un ícono. Harry genuinamente estaba desesperado por ponerse el traje y explorar. Tiene un gran espíritu y no tengo más que cosas buenas que decir sobre él”, agregó.

Harry Styles deseaba fervientemente interpretar a Elvis, pero el director se opuso a la idea. (REUTERS/Andrew Kelly)

Muchas veces sucede que cuando se buscan actores para las biopics se intentan elegir artistas que no son tan reconocidos o que no se vinculan a papeles previos. La idea justamente es darle el mayor parecido posible a la nueva ficción y a la vida de quien se desea retratar.

Butler por su parte también quería ganarse ese papel. Le envió a Baz, como parte de la audición en 2019, una versión de la canción “Melodía desencadenada” que le fascinó al director. Así fue elegido. Pero inmediatamente que se iniciaron las grabaciones irrumpió la pandemia y se suspendió la filmación. De hecho, Tom Hanks y su esposa, Rita Wilson, fueron unas de las primeras estrellas de Hollywood en anunciar que habían contraído el virus del COVID-19.

Austin Butler recibió una ovación de pie en el Festival de Cannes por su interpretación de Elvis. (Warner Bros.)

Los productores le dijeron a Butler que regresara a Los Ángeles hasta que se reanudaran las actividades. Sin embargo, él decidió quedarse para poder profundizar en su personaje. Convirtió su departamento en un hogar copado de fotos de Elvis y de notas de periódicos de la época. “Creo que la película habría sido muy diferente si hubiéramos comenzado a rodar en ese punto, y estoy agradecido de haber tenido tiempo para dejarme marinar” , afirmó Butler a GQ.

“Lo que pasa con Austin es que él mismo te dirá, ‘no lo elegí'. Es como si él fuera atraído, como si el papel los atrajera, porque casi nació para interpretarlo. Ya sabes, podemos hablar de eso ahora, él perdió a su madre a la misma edad que Elvis. Me envía un video con esta canción y… simplemente pasó como dos años sin parar viviendo y respirando como Elvis. Ahora está pasando por una especie de desprogramación” , contó Luhrmann. Butler tuvo que ser hospitalizado luego de la conclusión de la filmación de Elvis, en principio por lo que se creyó que era una apendicitis. Tardó una semana en recuperarse.

Tom Hanks le dará vida a Tom Parker, el mánager de Elvis en el film. (REUTERS/Maja Smiejkowska)

“Al día siguiente [después de terminar la filmación] me desperté a las cuatro de la mañana con un dolor insoportable y me llevaron de urgencia al hospital”, contó Butler a la revista GQ . “ Mi cuerpo comenzó a apagarse el día después de que terminé Elvis ”, concluyó el actor que recibió una ovación de 12 minutos de pie en el último Festival de Cannes.

