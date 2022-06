Día de películas en la semana geek de Netflix: “El hombre gris”, “La escuela del bien y del mal”, “La cabeza de la araña” y más

Continúa la Geek Week de Netflix con anuncios, adelantos, trailers, detrás de cámara y muchos más contenidos que usa el grande de la N para hablar de sus próximos títulos originales de la segunda mitad del año. En este segundo día de anuncios, centrado en películas, aparecen como destacados cuatro largometrajes live action y uno animado. Acción, suspenso, comedia y fantasía los géneros entre los títulos presentados.

La jornada la cerró el panel de El hombre gris, película que se destaca del catálogo de Netflix porque tiene a Chris Evans y Ryan Gosling como protagonistas. A continuación, las producciones más importantes del anuncio.

El hombre gris

Ryan Gosling y Chris Evans se enfrentan directamente en el nuevo adelanto de The Gray Man. La nueva superproducción de acción dirigida por Anthony Russo y Joe Russo se estrena el 22 de julio y sigue la historia del exagente de la CIA Court Gentry (Ryan Gosling). Extraído de un recinto penitenciario y reclutado por su antiguo jefe Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry alguna vez fue un mercenario altamente capacitado que trabajaba para la agencia. Pero las cosas cambiaron, y ahora es él el que está siendo perseguido por el mundo por Lloyd Hansen (Chris Evans), un excompañero de la CIA que no se detendrá hasta capturarlo. Por suerte, cuenta con la ayuda de la agente Dani Miranda (Ana de Armas). El elenco también está integrado por Regé‑Jean Page, Billy Bob Thornton, Jessica Henwick, Dhanush, Wagner Moura y Alfre Woodard. El guion está a cargo de Joe Russo, Christopher Markus y Stephen McFeely.

Ryan Gosling vs. Chris Evans en una de las películas más esperadas de Netflix del año





La escuela del bien y del mal

Esta película sigue a Sophie y Agatha, dos mejores amigas que acaban en lados opuestos de un cuento de hadas moderno cuando entran en una escuela encantada donde entrenan a jóvenes héroes y villanos para proteger el equilibrio entre el bien y el mal. Basada en la exitosa serie de libros y protagonizada por Charlize Theron, Kerry Washington, Sophia Anne Caruso y Sofia Wylie. La película se estrena en septiembre y presentaron el primer adelanto en la semana Geek de Netflix.

Dirigida por Paul Feig, La Escuela del Bien y del Mal cuenta la historia de Sophie y Agatha, dos mejores amigas que acaban en lados opuestos de un cuento de hadas moderno cuando entran en una escuela encantada donde entrenan a jóvenes héroes y villanos para proteger el equilibrio entre el bien y el mal.





La cabeza de la araña

Basada en el relato corto de The New Yorker “Escape From Spiderhead”, de George Saunders, la película protagonizada por Chris Hemswortth sigue la historia de entre dos reclusos (Miles Teller y Jurnee Smollett) que luchan contra su pasado en una prisión de vanguardia dirigida por un brillante visionario (Hemsworth) que experimenta con drogas capaces de alterar las emociones. Con la dirección de Joseph Kosinski, el director de la revelación del año, Top Gun: Maverick, Spiderhead se estrena el 17 de junio. .

Surge una conexión entre dos reclusos (Miles Teller y Jurnee Smollett) que luchan contra su pasado en una prisión de vanguardia dirigida por un brillante visionario (Chris Hemsworth) que experimenta con drogas capaces de alterar las emociones.





Turno de día

“El equipo que le enseñó a John Wick a pelear a muerte ahora les enseña a Jamie Foxx, Dave Franco y Snoop Dogg a cazar vampiros”, dice el texto inicial de la película. Turno de día se estrena el 12 de agosto y sigue a Foxx interpretando a un padre de familia que trabaja duro para darle una buena vida a su ingeniosa hija, pero su trivial empleo limpiando piscinas en el Valle de San Fernando es solo una fachada para su verdadera fuente de ingresos: cazar y matar vampiros para una organización internacional.

El equipo que le enseñó a John Wick a pelear a muerte ahora les enseña a Jamie Foxx, Dave Franco y Snoop Dogg a cazar vampiros.





Monstruo del mar

Del ganador del Óscar Chris Williams (Moana: Un mar de aventuras, Grandes héroes, Bolt: Un perro fuera de serie) llega Monstruo del mar para llevarnos a los confines del mundo, el lugar donde empiezan las verdaderas aventuras. Protagonizada por Karl Urban, Zaris-Angel Hator, Jared Harris, Marianne Jean-Baptiste, Dan Stevens y Kathy Burke. La historia sucede en una época en la que bestias aterradoras rondaban los mares, los cazadores de monstruos se consideraban héroes..., y nadie era más estimado que el gran Jacob Holland. Pero ahora debe cargar con una aliada inesperada: Maisie, una pequeña polizona que se ha embarcado en su nave. Juntos vivirán una travesía épica por aguas desconocidas y harán historia. Esta película animada se estrena en Netflix el 8 de julio.

En una época en la que bestias aterradoras rondaban los mares, los cazadores de monstruos se consideraban héroes..., y nadie era más estimado que el gran Jacob Holland.

Además de estos títulos también presentaron novedades de Zom 100: buclet list of the dead, una primera imagen de Rebel Moon de Zack Snyder, Killer Book Club y Wendell And Wild. Todos estos anuncios llegarían antes de fin de año a Netflix.

SEGUIR LEYENDO: