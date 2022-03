Evan Rachel Wood, quien interpreta a Madonna en “Weird: The Al Yankovic Story”, se suma a la lista de candidatas a la biopic de la cantante

Evan Rachel Wood ("Westworld") como Madonna en la biopic "Weird: The Al Yankovic Story". También podría interpretar a la reina del pop en su propia biopic. (Roku Channel)

Hace poco se dio a conocer la producción de la biografía del humorista y cantante Al Weird Yankovic que emitirá Roku y estará interpretada por Daniel Radcliffe (Harry Potter) en el rol central. Weird: The Al Yankovic Story, contará la vida de este hombre que parodió canciones clásicas de la música pop, como temas de Michael Jackson y de Madonna. Así Yankovic hizo versiones de Beat it (bajo el título de Eat it) y de Like a Virgen (Like a Surgeon), esta última con el aval y el permiso de su creadora.

Evan Rachel Wood interpreta a la reina del pop junto a Radcliffe, y la primera imagen difundida mostró un parecido impactante. Tanto que generó revuelo en la danza de nombres de actrices para interpretar la verdadera biografía para el cine de Madonna, que ya está comenzando a gestarse.

Madonna escribirá y dirigirá su propia biopic y ya comenzó los castings para dar con la actriz indicada que interprete su vida. (Kevin Mazur/MTV VMAs 2021/Getty Images for MTV/ViacomCBS)

La cantante escribirá, junto a Erin Cressida Wilson (Secretary, La chica del tren), y codirigirá su biopic. Utilizó su cuenta de Instagram para adelantar que el casting estaba en plena etapa de audición: “Las audiciones para mi película son una experiencia surrealista. ¡¡Pero estoy disfrutando bailar con los clásicos!!”, publicó con un video de ella bailando el clásico de 1983 “Burning Up”.

Los nombre que surgieron, a los que ahora se suma el de Wood, son los de Florence Pugh, la actriz inglesa que interpretó a Yelena en Black Widow y a Amy en la nueva versión de Mujercitas; Julia Garner, que brilla en Ozark y acaba de protagonizar Inventing Anna, ambas para Netflix; Alexia Demie, que conocimos a través de la serie de HBO Max Euphoria, en el papel de Maddy; Emma Laird, la actriz que participó de la serie de Paramount+ Mayor of Kingstown; la australiana Odessa Young, de notable parecido con Madonna; Bebe Rexha, cantante de origen albanés, y la actriz y cantante Sky Ferreira.

Florence Pugh ("Black Widow"), otra de las posibles candidatas para interpretar a Madonna. (REUTERS/Eric Gaillard)

El abanico de opciones para la biopic es muy amplio y —según trascendió— las sesiones de casting son muy extremas. Las postulantes practican coreografías que insumen mucho esfuerzo físico y llegan a extenderse durante 11 horas diarias. Las prácticas continúan con largas horas de canto y otras de baile en las que muchas veces participa la misma Madonna. Por ahora se sabe que el film culminará con la gira de 1990, llamada Blonde Ambition.

En una entrevista que la cantante le otorgó a Jimmy Fallon en su show, habló sobre este proyecto en el que está muy involucrada y dijo: “La razón por la que lo hago es porque mucha gente ha tratado de escribir películas sobre mí, pero siempre son hombres ”.

