“Jennifer Lopez: medio tiempo”: fecha de estreno, tráiler y todos los detalles del documental

Esta producción documental ofrece un íntimo vistazo tras bambalinas que revela la valentía y la determinación que hacen de Jennifer Lopez un ícono de la música. (Netflix)

La vida y carrera de Jennifer Lopez será narrada en un próximo documental que también sigue de cerca el detrás de escena de la artista estadounidense en el Super Bowl 2020, donde compartió su presentación con la colombiana Shakira. La producción se estrenará en el Festival de Tribeca y se lanzará en todo el mundo el 14 de junio a través del catálogo de Netflix. El tráiler oficial se dio a conocer a mediados de mayo, a casi un mes de su lanzamiento global.

“ La superestrella mundial Jennifer Lopez habla sobre su carrera multifacética y la presión de la vida bajo los reflectores en este íntimo documental ”, se lee en la descripción de Jennifer Lopez: medio tiempo que comparte el servicio streaming. La cineasta Amanda Micheli dirige esta propuesta de corte biográfico que explora sus experiencias en la música y a nivel personal mediante pasajes conocidos y otros que no lo son tanto para el público.

"Jennifer Lopez: medio tiempo" se proyectará en el Festival de Tribeca, y su lanzamiento global será el 14 de junio. (Netflix)

“He vivido bajo la mirada de todos y me creí muchas de las cosas que decían”, se le escucha decir en el adelanto. De acuerdo a lo que describe el documental, ella fue descrita con términos como “Diva” hasta “Una novia en serie”, entre muchos otros apelativos que recibió por la prensa y la opinión pública. Incluso, su actual novio, el actor Ben Affleck, hace algunas apariciones hablando sobre su vida con ella.

En el clip de adelanto también da a conocer las situaciones difíciles que atravesó Lopez cuando lidió con una baja autoestima y la fama comenzaba a abrumarla. Dichas barreras la llevaron a elegir su propio camino y sacar esa fuerza interior que la convirtió en un ícono de la música. “Toda mi vida he luchado para que me escuchen, para que me vean, para que me tomen en serio”, y concluye agregando: “Siento que mi vida apenas comienza”.

J-Lo compartió con la colombiana Shakira la presentación de medio tiempo del Super Bowl. (AFP/Tom Pennington)

La preparación de J-Lo para el Super Bowl 2020

Entre bambalinas del Hard Rock Stadium, la exitosa intérprete de origen puertorriqueño llevó extensas sesiones de ensayo antes de salir al escenario el 2 de febrero de 2020, poco antes de que se desatara la pandemia de COVID-19. Fueron casi 15 minutos de show, divididos entre Shakira, J-Lo y un cierre final en el que cantaron ambas al unísono. En este breve concierto, también participaron los cantantes urbanos Bad Bunny y J Balvin, siendo este último quien compartió algunos versos con la Diva del Bronx.

El número musical de dicha edición del Super Tazón de EE.UU. ya acumula más de 235 millones de reproducciones en YouTube, y se ha convertido en uno de los favoritos, específicamente de los latinos en el mundo. Mientras que Shakira cantó algunas letras en español y bailando al ritmo de la champeta, Jennifer Lopez deleitó a los asistentes en un dueto con su hija, Emme, y lució muy orgullosa la bandera de Puerto Rico.

Póster oficial de "Jennifer Lopez: medio tiempo". (Netflix)

El documental Jennifer Lopez: medio tiempo estará disponible para ver en Netflix desde el 14 de junio.

SEGUIR LEYENDO: