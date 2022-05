“Maestro”, impactante primer vistazo de Bradley Cooper con Carey Mulligan en el biopic de Leonard Bernstein

Bradley Cooper y Carey Mulligan son los protagonistas de "Maestro". (Netflix)

En su primer impulso como director desde la exitosa producción Nace una estrella, ahora Bradley Cooper protagonizará la película junto a la también nominada al Oscar Carey Mulligan (Orgullo y prejuicio), Matt Bomer (El precio del mañana) y Maya Hawke (Capital humano). En Maestro, Cooper es el legendario compositor de Broadway Bernstein y Mulligan interpreta a su esposa Felicia Montealegre. Se estrenará en Netflix el próximo año.

Los productores de esta futura y esperada biopic son Martin Scorsese, Steven Spielberg, Kristie Macosko Krieger, Bradley Cooper, Fred Berner y Amy Durning. La película comenzó a trabajar en estos últimos meses y se espera su estreno para el año 2023. Este martes mostraron las primeras imágenes.

Bradley Cooper como Leonard Bernstein en "Maestro"

Para Maestro, Bradley Cooper escribió el guión con Josh Singer, productor estadounidense y guionista de Spotlight. El drama comprende más de 30 años, puesto que la carrera de Bernstein es suficiente para llenar una miniserie.

¿Quién era Leonard Bernstein?

Debutó como director de orquesta Filarmónica de Nueva York a los 25 años, cuando tuvo que intervenir con poca antelación por la enfermedad de un colega. Bernstein lo hizo tan bien que su estrella fue lanzada al día siguiente, cuando su hazaña fue portada del New York Times. También estuvo en la lista negra antes de ser eximido de ser comunista justo antes de componer la partitura nominada al Oscar de On the Waterfront, y fue un activista en el movimiento de los derechos civiles. Cabe resaltar que se pronunció sobre cuestiones como el fin de la guerra de Vietnam.

En cuanto a su vida familiar, los primeros años de Leonard Bernstein en la gran ciudad de Nueva York estuvieron llenos de duro trabajo y mucho entrenamiento. No obstante, luego de una larga lucha interna y un turbulento noviazgo en el que se comprometió y rompió el compromiso varias veces, se casó con la chilena Felicia Montealegre el 9 de septiembre de 1951.

En el transcurso de su vida juntos, tuvieron tres hijos: Jamie, Alexander y Nina y, con el paso de los años, Bernstein admitió al mundo su bisexualidad. En 1976, abandonó a Felicia para vivir con su compañero, Tom Cothran. Pero volvió con su mujer al año siguiente. En términos generales, Bernstein es más conocido en Hollywood por haber compuesto la partitura de Westside Story. Sin embargo, el hilo conductor de la película biográfica protagonizada por Cooper y Carey Mulligan es la compleja historia del matrimonio.

Maestro será uno de los platos fuertes del próximo año en Netflix.

